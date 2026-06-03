Famosa actriz costarricense tuvo que mentir para poder ir a la universidad: ‘Me iba a escondidas’

La actriz Cecilia García es más conocida como doña Chayo, personaje protagonista de la serie 'El Barrio'.

Cecilia García, reconocida actriz costarricense recordada por sus papeles de doña Chayo en El Barrio y Susana en La Pensión, estrenó el pódcast Ok Abue... junto a su nieta, la artista nacional Fátima Pinto, un espacio donde en un primer episodio ya narró varias vivencias que tuvo durante su vida.

En el novel espacio, la artista recordó que en su época tuvo que lidiar con duros estereotipos para poder sacar adelante sus carreras universitarias y confesó lo que tuvo que hacer para enfrentar la complicada situación.

“Yo me iba a estudiar a escondidas. Le decía a tu abuelo que iba a un gimnasio a hacer ejercicios y, entonces, en el maletín echaba los libros y encima las tenis y la ropa de deportes. Dejaba a tu madre y a tus tíos en la escuela, en el kínder, y yo me iba para la universidad”, narró García.

Así sacó su primera carrera. Pinto le consultó si él se enteró de lo que ella hacía y la respuesta fue aún más sorpresiva.

“Sí, tres meses no me habló. Yo llegué un día y le dije ‘quiero hablar con usted, yo nunca fui al gimnasio, yo me fui a la universidad’”, comentó la actriz, añadiendo que el pensamiento en aquel entonces era que “en el escenario o la universidad solo las prostitutas”, de ahí el revuelo.

La confesión que le hizo a su marido la remató con la siguiente frase: “Yo me metí a estudiar a la universidad, me gradué, saqué el bachillerato y el sábado tengo una fiesta, está invitado”.

García siempre fue una mujer decidida; recientemente dio a conocer que a sus 83 años de edad se graduó como abogada.