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Famosa actriz costarricense tuvo que mentir para poder ir a la universidad: ‘Me iba a escondidas’

En su nuevo pódcast, la mujer dijo todo lo que tuvo que hacer para superar los dolorosos estereotipos de la época en que creció

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Por Fiorella Montoya
23/09/2024 Sabanilla de Montes de Oca. Semblanza de la actriz, periodista y abogada Cecilia García, más conocida como doña “Chayo” en la serie “El Barrio”. Foto: Rafael Pacheco Granados
La actriz Cecilia García es más conocida como doña Chayo, personaje protagonista de la serie 'El Barrio'. (Rafael Pacheco Granados)







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Fiorella Montoya

Fiorella Montoya

Se desempeña en la sección de Viva donde cubre temas relacionados con el entretenimiento y cultura. Anteriormente, trabajó en la sección El Mundo y cuenta con experiencia en la producción audiovisual.

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