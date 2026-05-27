Querida actriz que interpretó a doña Chayo en la serie ‘El Barrio’ se graduó como abogada a los 83 años

La actriz, periodista y abogada Cecilia García, más conocida como doña Chayo en la serie 'El Barrio'.

La reconocida actriz costarricense, Cecilia García, mejor conocida como doña Chayo en la serie El Barrio, y Susana en La Pensión, dio a conocer que aún a sus 83 años sigue cumpliendo sus sueños; en esta ocasión fue junto a su nieta Fátima Pinto, que dio una noticia que las enorgullece.

“Mi abuela tiene 83 años, casi 84, y acaba de graduarse de abogada”, dijo Pinto al inicio de un extenso video donde repasa parte de la vida de su abuela y cuenta que pasó el examen del Colegio de Abogados y Abogadas.

Doña Cecilia hizo un repaso por sus logros profesionales, ya que a lo largo de los años sacó un diplomado en administración, es licenciada en Ciencias de la Comunicación Colectiva, actriz y abogada y notaria.

“Estoy colaborando en un centro de mediaciones como abogada de los trabajadores, casi todos en el derecho laboral”, explicó la mujer al dar a conocer que está ejerciendo.

Fátima Pinto y Cecilia García han tenido muchas conversaciones extensas como nieta y abuela pero en esta ocasión decidieron grabar el momento. (Instagram/Instagram)

Por otro lado, Fátima, quien es cantante nacional, dio a conocer en medio de la conversación que parte de su inspiración viene justamente de su abuela.

“Yo siempre crecí viendo a mi abuela, pues siendo una mujer que nunca dejó de reinventarse, nunca dejó de aprender, nunca dejó de trabajar. Creo que al crecer viendo eso, pues yo nunca pude conformarme con una vida normal. Realmente, la razón por la cual yo siempre quise ser artista, o sea, eso nace de mi abuela”, dijo.

Pinto contó que en su memoria está cada vez que acompañaba a su abuela a los sets de televisión, lo que forjó su espinita para dedicarse al arte; mientras que su abuela le afirmó que lo trae en el ADN.

El video es un clip de lo que parece será el inicio de un pódcast entre ambas artistas, en el que narrarán datos de la vida en conversaciones cotidianas.