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Querida actriz que interpretó a doña Chayo en la serie ‘El Barrio’ se graduó como abogada a los 83 años

Su nieta, la cantante Fátima Pinto, dio a conocer la noticia en una conversación que tuvo con su abuela. Además, dieron a conocer que podría ser el inicio de un nuevo pódcast

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Por Fiorella Montoya
23/09/2024 Sabanilla de Montes de Oca. Semblanza de la actriz, periodista y abogada Cecilia García, más conocida como doña “Chayo” en la serie “El Barrio”. Foto: Rafael Pacheco Granados
La actriz, periodista y abogada Cecilia García, más conocida como doña Chayo en la serie 'El Barrio'. (Rafael Pacheco Granados)







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Fiorella Montoya

Fiorella Montoya

Se desempeña en la sección de Viva donde cubre temas relacionados con el entretenimiento y cultura. Anteriormente, trabajó en la sección El Mundo y cuenta con experiencia en la producción audiovisual.

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