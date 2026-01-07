Familia Real británica ofrece empleo para responder cartas en el Palacio de Buckingham y paga más de $43.000 al año

La Casa Real del Reino Unido busca personal para gestionar cartas oficiales en Buckingham, con contrato por dos años, salario competitivo y amplios beneficios.

La Familia Real británica abrió una vacante poco común para trabajar dentro del Palacio de Buckingham, en Londres. El puesto consiste en responder cartas dirigidas al rey Carlos III y a otros miembros de la realeza. El contrato es por dos años y ofrece un salario anual superior a los $43.000 o 32.000 libras esterlinas.

La oportunidad fue divulgada en el canal oficial de empleos civiles del Gobierno del Reino Unido. El cargo se denomina oficial superior de correspondencia y permite formar parte del equipo que gestiona miles de mensajes enviados cada año por ciudadanos del Reino Unido y del extranjero.

La persona seleccionada debe redactar respuestas personalizadas a comunicaciones relacionadas con temas sociales, comunitarios y nacionales. El trabajo exige sensibilidad institucional, precisión en el lenguaje y dominio de la comunicación formal. Parte de la labor consiste en asegurar que cada carta reciba una respuesta adecuada y oportuna.

El anuncio describe la función como la posibilidad de escribir una carta que alguien nunca olvidará. El trabajo se desarrolla en equipo y mantiene contacto constante con otros oficiales sénior de correspondencia para garantizar coherencia y calidad en los mensajes.

La plaza se ubica en Londres, dentro del Palacio de Buckingham. Entre los beneficios figuran 25 días de vacaciones anuales, con opción de aumentar hasta 30 días según la antigüedad, además de días festivos oficiales.

El paquete laboral incluye plan de pensión no contributivo, con un aporte patronal del 15%, licencia parental remunerada, opciones de trabajo flexible según el puesto y almuerzo gratuito en el lugar de trabajo. También se ofrece acceso a descuentos en tiendas del Royal Collection Trust y entradas de cortesía a sitios oficiales.

Requisitos del puesto

La vacante se dirige exclusivamente a ciudadanos del Reino Unido. Se solicita experiencia administrativa, excelente comunicación escrita y verbal, capacidad para manejar grandes volúmenes de correspondencia y habilidades de liderazgo.

El perfil ideal corresponde a una persona organizada, con atención al detalle, iniciativa propia y facilidad para adaptarse a sistemas informáticos personalizados. El trabajo requiere mantener altos estándares de precisión y colaborar activamente en la mejora continua de los procesos internos.

Las postulaciones permanecen abiertas hasta el 11 de enero. Una vez cerrado el proceso, el anuncio dejará de estar disponible en los canales oficiales. La Casa Real recomendó guardar una copia de la oferta para referencia futura.

La información completa y el formulario de aplicación se encuentran disponibles en el sitio oficial de empleos de la Casa Real del Reino Unido.

