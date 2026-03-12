Familia de Selena Quintanilla demanda a Shein por insólita razón; esto fue lo que pasó

La familia de Selena Quintanilla llevó a Shein a los tribunales.

La familia de Selena Quintanilla volvió a los tribunales tres décadas después del asesinato de la Reina del Tex-Mex, esta vez para enfrentar a la gigante de la moda rápida Shein por el uso no autorizado de su imagen.

De acuerdo con documentos citados por el portal estadounidense TMZ, Suzette Quintanilla, hermana de la cantante y representante de Q-Productions, presentó una demanda en la que acusa a la compañía de vender ropa y accesorios con el rostro de Selena sin contar con licencia ni permiso alguno.

Los motivos de la demanda

En la querella se detalla que Q-Productions administra los derechos sobre el nombre, la marca y la imagen de la artista, por lo que cualquier explotación comercial debe ser aprobada por la familia.

Antes de acudir a los tribunales, los Quintanilla enviaron a Shein una carta de cese y desistimiento alrededor de agosto del 2025, exigiendo el retiro inmediato de camisetas y otros artículos con la imagen de la cantante del catálogo en línea.

Sin embargo, según la denuncia, la empresa ignoró el requerimiento y continuó vendiendo la mercancía, lo que llevó a la familia a tomar acciones legales.

La plataforma de ventas Shein fue demandada por el uso no autorizado de la imagen de Selena Quintanilla. (Facebook)

Qué busca la familia Quintanilla

La demanda solicita no solo detener la comercialización de estos productos, sino también recuperar las ganancias que la compañía habría obtenido utilizando la imagen de Selena, además de una compensación por daños y perjuicios.

Para los Quintanilla, el caso va más allá del aspecto económico y se presenta como una defensa del legado de una figura que continúa siendo un símbolo cultural para la comunidad latina, casi 30 años después de su muerte.

Este nuevo frente jurídico reaviva el debate sobre la responsabilidad de las plataformas de moda rápida, que ya han sido señaladas en otras ocasiones por plagiar diseños y mantener prácticas empresariales poco transparentes.

Hasta el momento, Shein no ha emitido una respuesta pública a la demanda.

