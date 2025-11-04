Familia de Selena Quintanilla abre su corazón en nuevo documental de Netflix

Selena Quintanilla fusionó el pop, la cumbia y los ritmos tejanos, abriendo puertas a otras mujeres en un género históricamente dominado por hombres. Su vida será retratada en un documental de Netflix.

A 30 años de su muerte, la historia de Selena Quintanilla vuelve a brillar. Netflix estrenará el 17 de noviembre el documental Selena y Los Dinos: A Family’s Legacy, una producción que promete ofrecer una mirada inédita a la vida y el legado de la artista mexicoestadounidense que cambió para siempre la música tejana.

Dirigido por Isabel Castro, reconocida por su sensibilidad en retratar historias latinas, el documental cuenta con la producción ejecutiva de Michele Anthony y de los hermanos de la cantante, Suzette Quintanilla y A.B. Quintanilla III, quienes formaron parte de la legendaria agrupación: Suzette en la batería y A.B. en el bajo y la producción musical.

Netflix describe la cinta como “una exploración profunda de la vida y el legado de Selena”, con material nunca antes visto proveniente del archivo personal de la familia Quintanilla.

A través de videos caseros, fotografías y entrevistas íntimas, el filme muestra tanto a la artista deslumbrante en los escenarios como a la joven sonriente, hija, esposa y hermana en la intimidad de su hogar.

“Como cineasta, quise honrar su extraordinario ascenso y su perdurable legado, ofreciendo al mismo tiempo una ventana a su vida tras bambalinas”, explicó Castro en declaraciones a la plataforma.

La cineasta ha trabajado como periodista multimedia para The New York Times, también fue productora de una serie ganadora del premio Edward M. Murrow. Colaboró en la producción de dos temporadas de la serie VICE de HBO (ganadora del Emmy) y recibió nominaciones al Emmy por su cobertura de temas de derechos civiles y políticas públicas en VICE News Tonight en HBO.

“Estoy profundamente agradecida con su familia por la confianza y el apoyo durante este viaje. No puedo esperar a que el público experimente la magia, el corazón y la comunidad que Selena nos regaló”, añadió Castro.

El documental de Selena en Netflix promete videos caseros, fotografías inéditas y entrevistas íntimas. (Netflix )

El documental traza los orígenes de Selena y Los Dinos, desde las primeras actuaciones familiares en el restaurante Papa Gayo’s en Lake Jackson, Texas, hasta los conciertos multitudinarios que agotaban estadios.

A través de los testimonios de sus padres, Marcella y Abraham Quintanilla, sus hermanos, su esposo Chris Pérez y compañeros de banda, se reconstruye el camino que llevó a Selena a convertirse en un ícono cultural y musical.

Presentado por primera vez en el Festival de Cine de Sundance 2025, Selena y Los Dinos: A Family’s Legacy obtuvo el Premio Especial del Jurado de documental estadounidense por narrativa de archivo, reconocimiento que celebra su cuidado enfoque visual y emocional. “Estamos muy agradecidos de contar con una plataforma que lleve la historia de Selena a fans de todo el mundo”, expresó Suzette tras el anuncio del estreno.

Selena Quintanilla: un legado que sigue marcando generaciones

Nacida el 16 de abril de 1971 en Lake Jackson, Texas, Selena Quintanilla mostró talento musical desde muy pequeña, impulsada por su padre, Abraham, quien fundó con sus hijos la banda Selena y Los Dinos. Comenzaron actuando en ferias y restaurantes locales, enfrentando dificultades económicas, pero su carisma y voz inconfundible conquistaron rápidamente al público tejano.

En 1987, Selena ganó por primera vez el premio a la vocalista femenina del año en los Tejano Music Awards, galardón que obtendría nueve veces consecutivas. Su ascenso continuó tras firmar con EMI Latin en 1989, con su hermano A.B. como principal productor musical.

Discos como Ven conmigo (1990), Entre a mi mundo (1992), Selena Live! (1993) —con el que ganó un Grammy al mejor álbum de música méxicoestadounidense— y Amor prohibido (1994) consolidaron su fama en toda Latinoamérica y Estados Unidos.

Su estilo fusionó el pop, la cumbia y los ritmos tejanos, abriendo puertas a otras mujeres en un género históricamente dominado por hombres. En 1992, contrajo matrimonio con Chris Pérez, guitarrista de su banda.

Su carrera se encontraba en plena expansión internacional cuando, el 31 de marzo de 1995, fue asesinada en Corpus Christi por Yolanda Saldívar, presidenta de su club de fans y encargada de algunos de sus negocios, tras descubrirse irregularidades financieras.

El impacto de su muerte fue inmenso: miles de admiradores acudieron a su funeral, y su figura se convirtió en un símbolo de orgullo latino, empoderamiento femenino y unión cultural.

Con más de 18 millones de discos vendidos en el mundo, Selena sigue siendo recordada como la Reina del Tex-Mex, una artista cuya luz continúa inspirando a nuevas generaciones.

