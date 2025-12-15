Familia de Rob Reiner habla por primera vez tras la muerte del director y su esposa en su casa en Los Ángeles

El actor y director estadounidense Rob Reiner y su esposa Michele Reiner en la 46.ª gala de los Kennedy Center Honors en el Kennedy Center for the Performing Arts de Washington D. C., el 3 de diciembre de 2023.

La familia del cineasta Rob Reiner divulgó un comunicado en la revista Variety para confirmar la muerte del director y de su esposa Michelle Singer Reiner, encontrados sin vida dentro de su casa en Los Ángeles con heridas provocadas por arma blanca. Él tenía 78 años. Ella tenía 68 años.

En el mensaje enviado a Variety, los allegados expresaron profunda tristeza por la pérdida del matrimonio. Señalaron que el fallecimiento ocurrió de manera trágica y repentina. Indicaron que la familia se mantenía devastada y pidió privacidad ante el momento que calificaron como extremadamente difícil.

El Cuerpo de Bomberos de Los Ángeles atendió la alerta en la vivienda la tarde del domingo 14. La propiedad recibió la presencia de numerosos oficiales.

Detectives del Departamento de Policía de Los Ángeles explicaron que el caso se investigaba como homicidio. La casa permaneció custodiada durante la noche.

El Los Angeles Times informó que no existían señales de robo. El vicejefe Alan Hamilton afirmó que la policía no detuvo a ninguna persona en relación con el caso. Añadió que el ingreso formal a la casa dependía de un mandado de busca y que la investigación avanzaba bajo criterios de homicidio.

Fuentes consultadas por People señalaron que Nick Reiner, uno de los tres hijos del matrimonio, aparecía como sospechoso. Nick enfrentó problemas de adicción en otro momento de su vida y utilizó esa experiencia para escribir el guion de Being Charlie. Rob dirigió ese largometraje y lo consideró su obra más personal. Jake Reiner, el hijo mayor, también participó en la producción.

Los actores Billy Crystal y Larry David, amigos cercanos del director, acudieron a la residencia y salieron consternados después de confirmar que los cuerpos dentro de la vivienda correspondían al cineasta y a su esposa.

