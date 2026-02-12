Viva

Familia de James Van Der Beek recauda más de $1,1 millones en 12 horas tras su muerte por cáncer

La viuda y los seis hijos del actor reciben apoyo masivo tras superar en horas la meta inicial de la campaña solidaria

Por O Globo / Brasil / GDA
La campaña para la familia del actor fallecido alcanzó $1,1 millones en medio día y elevó su meta a $1,3 millones.
La campaña para la familia del actor fallecido alcanzó $1,1 millones en medio día y elevó su meta a $1,3 millones. (@vanderjames/Instagram)







