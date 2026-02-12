Familia de James Van Der Beek recauda más de $1,1 millones en 12 horas tras su muerte por cáncer

La campaña para la familia del actor fallecido alcanzó $1,1 millones en medio día y elevó su meta a $1,3 millones.

La familia del actor James Van Der Beek, recordado por la serie Dawson’s Creek, recibió más de $1,1 millones en donaciones en cerca de 12 horas tras abrir una campaña virtual.

La iniciativa busca apoyar a su esposa, Kimberly Van Der Beek, y a los seis hijos de la pareja. Más de 21.000 personas realizaron aportes en las primeras horas.

Meta superó el objetivo inicial en pocas horas

La campaña arrancó con una meta de $500.000. La cifra se alcanzó pocas horas después del lanzamiento. Los organizadores elevaron el objetivo a $1 millón. También se cumplió. Luego actualizaron la meta a $1,3 millones.

Kimberly informó en su cuenta de Instagram que amigos cercanos crearon el enlace para respaldarla a ella y a sus hijos en este momento. Expresó gratitud y dolor por la pérdida.

Recursos cubrirán gastos básicos y educación

Según la descripción de la página, los fondos cubrirán gastos esenciales de subsistencia, pago de cuentas y educación de los hijos.

El texto indicó que la familia quedó casi sin recursos debido a los costos del tratamiento médico del actor y a la lucha contra el cáncer durante los últimos dos años. También señaló que enfrentan dificultades para mantenerse en su casa y dar estabilidad a los menores.

Murió a los 48 años tras dos años de lucha contra el cáncer

Van Der Beek falleció la mañana del miércoles 11 de febrero a los 48 años. Enfrentó un cáncer colorrectal durante dos años.

Le sobreviven su esposa y sus seis hijos: Olivia de 15 años, Joshua de 13, Annabel de 12, Emilia de 9, Gwendolyn de 7 y Jeremiah de 4.

La muerte se confirmó la tarde del miércoles mediante un comunicado divulgado en redes sociales por la familia. El mensaje señaló que el actor murió en paz. Destacó su valentía, fe y amor por la humanidad. La familia solicitó privacidad durante el duelo.

James Van Der Beek alcanzó fama en los años 90 como protagonista de Dawson’s Creek.

*La creación de este contenido contó con la asistencia de inteligencia artificial. La fuente de esta información es de un medio del Grupo de Diarios América (GDA) y revisada por un editor para asegurar su precisión. El contenido no se generó automáticamente.