Familia de Ariana Grande muestra preocupación por su salud durante la promoción de ‘Wicked’

Ariana Grande asiste al estreno en Nueva York de «Wicked: For Good!» en el David Geffen Hall el 17 de noviembre de 2025 en la ciudad de Nueva York.

La familia de Ariana Grande expresó preocupación por la pérdida de peso de la artista, en medio de su intensa agenda promocional por el estreno de Wicked: Parte 2, que se lanzará en 2025.

De acuerdo con el Daily Mirror, una fuente cercana a los familiares de la cantante afirmó que la intérprete de 32 años “no se encuentra en una condición saludable”, mientras cumple con compromisos internacionales relacionados con la película.

La misma persona señaló que la artista no habría manejado bien la presión de la gira promocional, lo que habría afectado su bienestar físico y emocional. Según su testimonio, distintos factores han influido en su estado actual, como el incidente ocurrido en el evento de alfombra roja en Singapur, en noviembre, cuando un seguidor la abordó de forma inesperada.

Además, los comentarios en redes sociales sobre su cuerpo habrían intensificado su malestar.

El informante explicó que Grande enfrenta altos niveles de ansiedad y reconoció que se siente sobrecargada. Aseguró que la artista está consciente de su situación, al igual que su entorno cercano. Sin embargo, subrayó que cuenta con una red de apoyo que la impulsa a priorizar su salud mental.

Otro detalle que se reveló es que Grande ha encontrado respaldo emocional en Cynthia Erivo, su compañera de elenco en Wicked, quien mantiene constante contacto con ella y verifica su estado de ánimo varias veces al día.

La artista no ha respondido públicamente al reportaje. No obstante, semanas atrás, en una entrevista, se refirió a los comentarios sobre su apariencia. Afirmó que en la sociedad actual existe una tendencia a opinar sobre la imagen de las personas, lo que calificó como algo peligroso y perjudicial.

