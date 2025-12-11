Viva

Familia de Ariana Grande muestra preocupación por su salud durante la promoción de ‘Wicked’

Familiares de Ariana Grande temen por su salud física y emocional tras cambios visibles durante la promoción de ‘Wicked: Parte 2′

EscucharEscuchar
Por O Globo / Brasil / GDA
Ariana Grande asiste al estreno en Nueva York de «Wicked: For Good!» en el David Geffen Hall el 17 de noviembre de 2025 en la ciudad de Nueva York.
Ariana Grande asiste al estreno en Nueva York de «Wicked: For Good!» en el David Geffen Hall el 17 de noviembre de 2025 en la ciudad de Nueva York. (JAMIE MCCARTHY/Getty Images via AFP)







boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
notas iaJGGAriana GrandeWicked
O Globo

O Globo / Brasil / GDA

O Globo de Brasil fundado en 1925, con sede en Río de Janeiro. Forma parte del Grupo de Diarios América (GDA), un consorcio exclusivo integrado por periódicos independientes con más influencia en Latinoamérica.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.