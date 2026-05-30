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Fallece a los 104 años el filósofo francés Edgar Morin

“Edgar Morin era el humanismo hecho persona. Con su benevolencia y su curiosidad no dejó nunca de iluminarnos. Pensamiento complejo, vida fecunda, espíritu universal”, escribió el presidente Emmanuel Macron

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Por AFP
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Para los franceses, Morin fue, ante todo, una guía intelectual que con su enfoque multidisciplinario abordaba las grandes preguntas de su tiempo. (YOAN VALAT/AFP)







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Edgar Morin
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