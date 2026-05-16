Extranjero fue a una final de fútbol en Costa Rica y no se esperaba lo que pasó: ‘La tensión se sentía en cada minuto’

Durante su visita al Estadio Ricardo Saprissa, donde se jugó la final de ida entre el Deportivo Saprissa y el Club Sport Herediano, un extranjero vivió una de esas llamadas noches mágicas para cualquier amante del fútbol. Una vez que culminó el encuentro, afirmó que no podía creer lo que experimentó.

“Ir a una final en Costa Rica fue una experiencia que honestamente no esperaba vivir así. Como extranjero y amante del fútbol, ya había ido a varios partidos acá... pero nunca a una final. Y desde que empezó la experiencia, entendí que esto era diferente”, escribió en la descripción de su video que compartió en redes sociales.

Entre los elementos que le llamaron la atención, destacó la calma con que las personas ingresaban al estadio, los pastelitos y las comidas de los vendedores afuera, así como las familias que asistían juntas al encuentro y la pasión de los presentes.

“La tensión de una final se sentía en cada minuto. Y aunque el marcador terminó 2-1 a favor del Deportivo Saprissa sobre el Club Sport Herediano... lo que más me impresionó fue otra cosa: la forma en que el fútbol en Costa Rica todavía se siente cercano, humano, pasional, pero al mismo tiempo tranquilo”, explicó.

Además, el hombre comparó aquel ambiente con el que se vive en los estadios europeos.

“A veces uno piensa que para vivir una gran experiencia futbolera hay que ir a Europa o Sudamérica... pero esta final me recordó que el fútbol más auténtico muchas veces está mucho más cerca de lo que creemos”, finalizó.

En el video también mostró imágenes capturadas durante el partido y confesó que desea volver a otra final en el país.