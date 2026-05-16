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Extranjero fue a una final de fútbol en Costa Rica y no se esperaba lo que pasó: ‘La tensión se sentía en cada minuto’

El hombre se sorprendió con el ambiente durante la final de ida entre el Deportivo Saprissa y el Club Sport Herediano

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Por Fiorella Montoya
Saprissa vs. Herediano
El hombre destacó varios factores que lo harían regresar a una final de fútbol en Costa Rica. Imagen ilustrativa (Rafael Pacheco Granados)







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Fiorella Montoya

Fiorella Montoya

Se desempeña en la sección de Viva donde cubre temas relacionados con el entretenimiento y cultura. Anteriormente, trabajó en la sección El Mundo y cuenta con experiencia en la producción audiovisual.

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