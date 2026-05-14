Puro Deporte

Uno a uno: Calificación de los jugadores de Saprissa y Herediano en primer round de la final

Los integrantes de Saprissa y Herediano bajo la lupa, en el partido de ida de la final de segunda ronda del Torneo de Clausura 2026

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Por Fanny Tayver Marín
Saprissa vs. Herediano
El partido entre Saprissa y Herediano tuvo una nota alta, en el arranque de la final de segunda ronda. (Rafael Pacheco Granados/Rafael Pacheco Granados)







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Fanny Tayver Marín

Fanny Tayver Marín

Dedicada a la cobertura deportiva desde 2005. Escribe sobre Alajuelense, ciclismo, ciclo olímpico y más. Trabaja en Grupo Nación desde 2012. Bachiller en Periodismo de la UIA. Entre sus coberturas destacan partidos eliminatorios, Tour de Francia, Mundial de voleibol en Japón y los Juegos Olímpicos de Río.

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