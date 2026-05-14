Uno a uno: Calificación de los jugadores de Saprissa y Herediano en primer round de la final

El partido entre Saprissa y Herediano tuvo una nota alta, en el arranque de la final de segunda ronda.

Fue un partido digno de una final... Con un hombre menos, Saprissa golpeó primero, al vencer 2-1 a Herediano en la “Cueva”. En el juego se vio un poco de todo, hasta lo que no debe pasar.

Hubo entrega, coraje, goles y hasta una acción irresponsable que complicó a la “S”, aunque los morados se aplicaron para sostener esa ventaja y Herediano aunque lo intentó, no logró el empate.

La serie sigue abierta y este resultado le obsequia más suspenso al partido del sábado en el “Rosabalito”, donde se sabrá si Herediano se corona campeón nacional; o si Saprissa se sale con la suya y obliga a dos partidos más en una gran final.

Así se vio Saprissa

Abraham Madriz: (8) Atento cuando Herediano empezó a tomar confianza. Se nota disfrutando su momento.

Tomás Rodríguez (9): Apareció con gol en la final y lo hizo en el minuto 12. Ayudó a recuperar balones. Mucha movilidad.

Pablo Arboine (6): Cobertura oportuna cuando le llegó una pelota José de Jesús González al área. Salvó a la “S” del segundo gol.

Jorkaeff Azofeifa (7): Recuperó un balón y sacó un remate que atrapó Dany Carvajal. Hernán Medford lo regañó, indicándole que no hiciera una de más.

Kendall Waston (7): Líder en el campo y se aplicó mucho más cuando Saprissa se quedó con un hombre menos.

Gerald Taylor (4): Error garrafal que fue captado por el VAR y se ganó la roja directa. Salido del partido, porque tras cometer una falta hizo un gesto obsceno con el dedo.

Ricardo Blanco (7): No se complicó y se apoyó mucho en Tomás Rodríguez. Le tocó enfrentarse en un duelo contra Darryl Araya.

David Guzmán (7): Tuvo un error en salida que casi le cuesta caro a su equipo en los minutos finales de la primera parte. Fue un sostén.

Jefferson Brenes (7): Letal en táctica fija al colocar el balón donde estaba Orlando Sinclair para el gol. Casi anota tras una contra de Ariel Rodríguez.

Orlando Sinclair (9): el goleador que no falla ante Herediano. Abrió el marcador en el minuto 10. Pieza clave en Saprissa.

Bancy Hernández (5): Generó un pase venenoso que no aprovechó Orlando Sinclair, pero tuvo un partido discreto. Le costó.

Joseph Mora (7): Relevó a Bancy Hernández y con pocos minutos en cancha se veía participativo.

Ariel Rodríguez (8): Entró con muchas ganas al partido y empezó a generar peligro de inmediato y luego comprendió que también debía ayudar a defender.

Gerson Torres (-): Ingresó en el minuto 81 y la “S” buscaba contras, aunque al final, ya todos defendían.

Gerald Taylor abandona la cancha luego de cometer un error que el VAR y el árbitro central no dejaron pasar. (Rafael Pacheco Granados/Rafael Pacheco Granados)

Así se vio Herediano

Dany Carvajal (8): Llevaba cinco partidos sin recibir anotaciones. No se desconcentró tras encajar dos tantos. Salvó al Team con varias intervenciones.

Haxzel Quirós (7): Fue el primero en llamarle la atención a sus compañeros tras el gol de Orlando Sinclair. Solo jugó la primera parte.

Keyner Brown (7): A pura intuición y experiencia rechazó de manera correcta una ocasión de peligro. Estuvo metido en lo suyo.

Darryl Araya (8): Intentó sorprender con un remate de media distancia. También aportó en juego ofensivo. Encaró rivales e hizo un buen juego.

José de Jesús González (8): Sorprendió como titular y convirtió el descuento en el minuto 21. Fue un buen juego del mexicano.

Keysher Fuller (5): Hizo su trabajo, pero podía dar más, en un partido donde Herediano necesitaba mejores centros.

Sergio Rodríguez (7): Claro en los pases, entendiéndose bien con Marcel Hernández.

Yurguin Román (6): Trató de ser un soporte por el costado cuando Herediano empezó a tener más la pelota. Lo relevó Rándall Leal.

Everardo Rubio (7): Procuró evitar el peligro principalmente en las alturas. Cortó un intento de Jefferson Brenes que se percibía peligroso.

Elías Aguilar (7): Le dio tranquilidad a Herediano, que empezó a tener más el balón cuando se asoció con Marcel Hernández.

Marcel Hernández (9): Asistió a José de Jesús González en el descuento. Optó por bajar al medio del campo para apoyar a Elías Aguilar.

Luis Ronaldo Araya (7): Fue la primera variante de José Giacone y le costó meterse en el partido.

Rándall Leal (7): Lo intentó, pero Abraham Madriz respondió tapándole el remate. Con piernas frescas podía dar más.

Allan Cruz (-): Entró por José de Jesús González cuando ya quedaba poco tiempo.

Jurguens Montenegro (-): Ingresó en el minuto 90+1, cuando Saprissa le daba a Herediano una dosis de su propia medicina, defendiéndose, pero sin dejar de atacar.

(La Nación/Fotografía)

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