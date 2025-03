¿Extorsión o broma? Youtuber captó inquietante llamada durante la grabación de su pódcast

El youtuber mexicano Fedelobo vivió un desconcertante momento durante la grabación del pódcast La pensión, que realiza junto a su colega Cris Martel. En el capítulo 94 de este programa recibió una inquietante llamada que ha hecho dudar a muchos, incluyéndolo a él, de si se trataba de un intento de extorsión o una broma.

Fedelobo atendió en altavoz a una mujer, que le preguntó por supuestos movimientos bancarios y, por varios minutos, el influencer le siguió el juego. Todo esto hasta derivar en una conversación bastante extraña, en la que la supuesta empleada bancaria terminó soltando unas carcajadas frenéticas y raras.

Posteriormente, el creador de contenido subió un video reaccionando al momento y aseguró que al recibir la llamada y notar que no tenía identificador se le levantó una sospecha. Sin embargo, pensó que sería algún amigo jugando una broma. Esto se descartó cuando escuchó que le hablaba una mujer, que se identificó como Laura Martínez.

Según cuenta, anteriormente tuvo un problema con un banco, por un cargo que se le cobró a una tarjeta de crédito de la que él ni siquiera sabía de su existencia. Esa experiencia lo hizo saber que estas instituciones no llaman a corroborar transacciones, sino que únicamente lo hacen cuando hay una deuda; lo que aumentó la suspicacia de que trataban de estafarlo.

“No me dijo ni qué banco, tarjeta con terminación tal, mi nombre; no me pidió datos fuera de: ‘usted tiene un cargo no reconocido’. Desde ahí yo pensé: ‘Esto es un extorsionador. Voy a seguir la llamada, a ver qué dice el pendejo y para que esto quede grabado’”, comentó.

Fedelobo es uno de los youtubers más importantes de México. Inició al lado del pionero Werevertumorro, hace más de 15 años, y en los últimos tiempos tomó notoriedad en solitario, por su contenido relacionado al mundo geek. (Facebook/Facebook)

Cuando el youtuber le dice a la interrogadora que efectivamente sí realizó movimientos en otros bancos y compras por internet, esta empieza a enumerarle transacciones que correspondían a compras de bebidas alcohólicas y servicios de “damas de compañía”.

El azteca “redobló la apuesta” y le aseguró que todas habían sido efectuadas por él. A partir de ahí, si cabe, todo se degeneró.

“Nombre, qué maravilla echar una canita al aire, quedarse así tan a gustito. Una buena fiesta con señoritas y todo. Así, de repente ,una canita al aire. No se preocupe”, dijo la mujer y luego remató envuelta en estruendosas risas: “¿Es usted el señor Eustaquio? ¿No estará alguien gastándole una broma? No se pasó usted en la nochecita, ¿verdad?”.

A lo que el influencer contestó: “¿Eres el Joker?”, segundos antes de que la mujer cortara la llamada.

“Yo lo que pensaba que iba a pasar después de ahí —como cualquier broma, digamos, normal— es que me iban a decir: ‘¿Qué pedo Fedelobo?, somos de este programa. Te estamos marcando. Bueno, manda un saludo a, no sé, Se me subió el muerto (pódcast)‘. Pero eso del final sí me sacó de pedo (desconcertó). Dije: ‘Chingada, ¿por qué se está riendo así?’. Ahí fue donde ya no entendí qué chingados sucedió”, relató Fedelobo en su video de reacción.