Luisito Comunica: ‘En Costa Rica quizá no se dan cuenta, pero viven muy bonito’

Si hay algo que a Luisito Comunica le genera curiosidad de Costa Rica es la forma en la que viven los ticos. Durante sus dos visitas al país, el youtuber mexicano se ha encontrado con personas muy cálidas, que dan la sensación de un estilo de vida relajado.

En entrevista con La Nación, el creador de contenido asegura que ha viajado por muchos países del mundo, pero aun así hay detalles que hacen que Costa Rica se distinga entre los demás, y sí, uno de ellos es su forma de ser.

“Yo creo que Costa Rica es un país en el que quizá no se dan cuenta, pero los locales viven tan bonito que viven como relajados. Estoy generalizando porque me imagino que pasa de todo, pero en general la actitud de la gente es muy relajada, muy alivianada. Yo diría que el tico es muy alegre”, afirma.

Luisito Comunica llegó al país el jueves 24 de octubre y se mantuvo en territorio costarricense por seis días. (Rafael Pacheco Granados)

Sin embargo, a Luis Arturo Villar Sudek también le han llamado la atención otros aspectos de los ticos, que quizá no son tan fáciles de distinguir entre la población costarricense. Por ejemplo, el youtuber detalla que ha notado que los ticos ven todo como un gran peligro.

“Si ven una calle que está llena de basura, para ellos ya es muy peligrosa; y la verdad es que puede ser una calle de lo más equis en muchos de los demás países de Latinoamérica. Pero bueno, creo que es porque los ticos viven tan bonito que los locales no se dan cuenta, pero uno que viene de fuera y que ha visto, pues de todo en muchísimos países, pues sí que me doy cuenta”, agrega.

Pero ahí no acaba la lista, pues el creador de contenido ha notado que en Costa Rica la cultura no es tan religiosa. Eso sí, aclara que no sabe si está equivocado.

“Aquí la gente es más como de que tienen sus creencias debido a sus filosofías de vida, pero no basan muchas cosas en lo que es el cristianismo o el catolicismo, como vemos en muchos países de Latinoamérica... no sé, tal vez yo estoy equivocado, pero si me pides mi opinión son cosas que notó”, reconoce.

Por otro lado, admira la importancia que se le da al medio ambiente y, según su punto de vista, eso habla de la cultura, pues considera que hay una mentalidad en la que se aprecia el valor de la naturaleza.

Por ejemplo, hace énfasis en el hecho de recorrer calles circundadas por matas de plátano y el hecho de tomar agua del tubo sin temor a enfermarse: “En otros países, si haces eso, te nace un cuervo en tu estómago, o sea, no te atreves, y aquí como que sí”.

“Son detallitos que los locales no saben, pero que son bien afortunados de tener: es limpio, es verde”, añade.

Tras esta última visita, Luisito se declara fan del arroz con pollo, el Cacique de sandía y la Imperial.

Luisito Comunica, el empresario

Algo de lo que más le impresionó a Luisito cuando llegó al Aeropuerto Internacional Juan Santamaría fue ver que en una de las tiendas estaban vendiendo su marca de tequila Gran Malo. En un inicio él creía que era una estrategia de parte de su equipo, pero luego de unos minutos se percató que no era así.

En ese momento sintió orgullo, pues cuatro años después su proyecto como empresario está dando frutos en el extranjero.

Luisito Comunica se dedicó a conocer el Caribe costarricense en su segunda visita al país. (Rafael Pacheco Granados)

“La verdad es muy bonito ver esto. De repente me pasa que hasta en países en los que no tenemos expansión oficial te encuentras que la gente lo ha expandido por su cuenta, de manera llamémosle trucha, como por debajo, y las están vendiendo ahí en tienditas, en discotecas y es cool. La verdad que es bonito encontrarse con eso, porque significa que hay una demanda antes que una oferta, lo que es señal de potencial éxito”, afirma.

Luisito comenzó con este proyecto en el 2020, durante la pandemia. Recuerda que hubo un momento en el que no sabía qué hacer, porque el confinamiento le impedía hacer sus viajes y, por ende, sus videos, que se han convertido en su rutina y su normalidad.

“Me replanteé muchas cosas de la vida y dije: ‘No, pues yo creo que nada dura para siempre y tengo que movilizarme de varias maneras’, y entre los negocios en los que emprendí y que me encantaron fue este tequila sabor tamarindo. La verdad no te voy a decir que yo desarrollé esta receta, la realidad es que yo la probé cuando ya estaba hecha, pero desde que la probé dije: ‘Esto tiene muy buen potencial’, y ahí me metí en el negocio”, detalla.

Desde entonces este ha sido uno de sus proyectos más chineados, pues considera que ha sido muy exitoso. Eso sí, reconoce que ser una figura pública le ha favorecido para que el tequila se venda más y se haga más conocido.

Luisito Comunica llegó a Costa Rica el 24 de octubre y gran parte de los días estuvo en Limón. El creador de contenido abandonó el país este miércoles 30 de octubre.