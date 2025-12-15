Expulsión del Royal Lodge: expríncipe Andrew enfrentaría mudanza a una granja deteriorada en Sandringham

Andrew dejaría el Royal Lodge para mudarse a una granja deteriorada, en medio de nuevas presiones sobre la monarquía.

El expríncipe Andrew enfrentaría una mudanza obligada hacia una granja deteriorada en Sandringham, en Norfolk, según información revelada por el Daily Mail. Fuentes cercanas indicaron que el inmueble conocido como Marsh Farm sería el lugar escogido por el rey Charles III para reubicarlo a inicios del próximo año.

Andrew Mountbatten-Windsor dejaría así una residencia de 30 habitaciones para ocupar una casa más pequeña, ubicada en una zona remota dentro de la finca privada del monarca. La granja permaneció sin mantenimiento durante largo tiempo y su estado actual se describió como “vacío y degradado”.

La propiedad requería una renovación completa antes de ser habitable. Un informante citado por The Sun afirmó que Andrew recibió la notificación de que iría a Marsh Farm, aunque el lugar necesitaba una cantidad considerable de trabajo para encontrarse en condiciones mínimas. Esto provocaría un retraso en su salida definitiva del Royal Lodge. El Palacio de Buckingham no emitió comentarios sobre estas versiones.

Marsh Farm presenta una entrada de gravilla, dos salas de estar, cocina y varios anexos. Fuentes señalaron que la desorganización interna del espacio complicaba aún más el proceso de traslado.

A pesar de estas reformas, personas cercanas al exduque de York consideraron improbable que él permaneciera en Norfolk de manera permanente. Indicaron que evaluaría vivir en el Oriente Medio, donde cuenta con vínculos comerciales de larga data. Bahrein surgió como posible destino en caso de que Andrew decida abandonar por completo el Reino Unido.

Los señalamientos que rodean a Andrew

Andrew se convirtió en motivo de constante incomodidad dentro de la familia real desde inicios de los años 2000, debido a su relación con Jeffrey Epstein (1953-2019), condenado por delitos sexuales contra menores. El conocimiento público de estos vínculos aumentó de forma significativa después de 2010.

Con el paso del tiempo, la evidencia sobre su cercanía con Epstein generó presión hacia la monarquía para tomar medidas. Años después, Andrew perdió sus títulos reales y fue retirado de su residencia oficial.

Las denuncias recobraron fuerza tras el lanzamiento del libro póstumo de Virginia Giuffre, Nobody’s Girl: A Memoir of Surviving Abuse and Fighting for Justice. En su obra, ella afirmó que sostuvo encuentros sexuales con Andrew en tres ocasiones, cuando era menor de edad, en actividades organizadas por Epstein. También mencionó la presencia de otras jóvenes en esos momentos.

Andrew negó esas acusaciones. Sin embargo, en 2022 pagó una indemnización cuyo monto no se reveló para resolver la demanda civil presentada por Giuffre, quien aseguró que él participó en abusos durante encuentros en los primeros años de la década de 2000.

*La creación de este contenido contó con la asistencia de inteligencia artificial. La fuente de esta información es de un medio del Grupo de Diarios América (GDA) y revisada por un editor para asegurar su precisión. El contenido no se generó automáticamente.