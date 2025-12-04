El ex príncipe Andrew impone condiciones inusuales para dejar castillo de Windsor: pide dinero, chef y chofer

El ex príncipe Andrew Mountbatten-Windsor solicitó un conjunto de condiciones particulares para abandonar el Royal Lodge, su residencia dentro do Palacio de Windsor, tras perder sus títulos y privilegios por su vínculo con el empresario Jeffrey Epstein.

De acuerdo con el periódico Daily Mirror, Andrew exigió contar con chef, chofer, seguridad privada y una suma de dinero en efectivo antes de acatar la orden de salida. El medio británico también detalló que el hermano del rey Carlos III desea establecerse en una vivienda ubicada dentro de los terrenos de Sandringham, propiedad de la monarquía.

Fuentes cercanas a la familia real británica señalaron que el ex duque pidió una casa de seis o cuatro habitaciones, así como un equipo de empleados que incluya cocinero, personal de limpieza, jardineros y un mayordomo.

Además, solicitó mantener un nivel de vida similar al que tenía en Royal Lodge. Una persona vinculada a la realeza británica explicó al medio inglés que Andrew negocia cada aspecto del acuerdo, y afirmó que “siempre se trata de dinero” cuando se refiere a él.

El pasado octubre, el Palacio de Buckingham comunicó oficialmente la pérdida de los títulos de Andrew y su salida obligatoria del Royal Lodge. Estas decisiones fueron influenciadas por el lanzamiento del libro de memorias de Virginia Giuffre, titulado Nobody’s Girl: A Memoir of Surviving Abuse and Fighting for Justice.

La obra fue publicada semanas atrás y narra el testimonio de Giuffre, quien señaló al ex príncipe como uno de sus agresores cuando era menor de edad, después de ser traficada por Epstein.

Aunque Andrew negó repetidamente su participación en los delitos cometidos por Epstein, en 2022 acordó el pago de una compensación económica no revelada a Giuffre para resolver el caso fuera de los tribunales.

La vivienda en Sandringham se perfila como su nuevo lugar de residencia, aunque las exigencias del ex príncipe prolongan el proceso de reubicación.

*La creación de este contenido contó con la asistencia de inteligencia artificial. La fuente de esta información es de un medio del Grupo de Diarios América (GDA) y revisada por un editor para asegurar su precisión. El contenido no se generó automáticamente.