ExpoVino 2025 promete exclusividad, degustación y gran variedad

ExpoVino 2025 se realizará los días 24 y 25 de octubre en el Centro de Convenciones de Costa Rica.

El aroma del vino invadirá el Centro de Convenciones de Costa Rica los días 24 y 25 de octubre. Durante ese fin de semana, el país se convertirá en un punto de encuentro para aficionados, sommeliers y curiosos que se darán cita en ExpoVino 2025.

Más de 500 bodegas internacionales se reunirán bajo un mismo techo, representadas por 25 distribuidores que presentarán etiquetas procedentes de América, Europa y Oceanía. Con una copa incluida en la entrada, los asistentes podrán recorrer cada espacio, probar distintas cepas y conversar con los enólogos invitados, que exclusivamente a Costa Rica para participar en la feria.

El evento ofrecerá una experiencia sensorial y cultural que trasciende la simple degustación. Cada vino contará su propia historia. Así lo explicó Karl Hempel, director de ExpoVino, al afirmar que la feria busca “conectar al público con el alma de cada botella, con la tierra y con las personas que la cultivan”.

Durante las dos jornadas, el público encontrará catas privadas con cupo limitado y costo adicional. En ellas, expertos guiarán a los participantes por regiones emblemáticas y variedades poco conocidas. Además, la zona gastronómica presentará una selección de bocas y platos de los restaurantes Iberik, Reina Margot y Quesos Le Chaudron, que prepararán menús especiales para la ocasión.

Quienes deseen llevarse a su casa sus vinos favoritos podrán adquirirlos con precios exclusivos de feria, desde una botella hasta cajas completas.

Las entradas incluyen una copa y acceso a degustaciones, catas privadas y zona gourmet. (Cortesía/Felipe Angulo/Cortesía/Felipe Angulo)

Jornada exclusiva para profesionales

El jueves 23 de octubre, ExpoVino abrirá sus puertas únicamente a profesionales del sector gastronómico. Restaurantes, hoteles, bares, supermercados y licoreras tendrán la oportunidad de conocer de cerca las propuestas de los distribuidores y establecer relaciones comerciales directas.

Los interesados en asistir deberán registrar sus datos en el formulario disponible en este enlace. La organización revisará cada solicitud para garantizar un espacio dirigido a compradores especializados.

Las entradas tienen un valor desde $60 e incluyen la copa oficial. En ediciones anteriores, ExpoVino agotó todas sus localidades, por lo que se recomienda adquirir los boletos con anticipación en www.expovinocr.com.