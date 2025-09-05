Sabores

Pata Negra Valdepeñas: vinos honestos que celebran el sabor cotidiano

Con la Tempranillo como protagonista, Pata Negra Valdepeñas ofrece tintos versátiles y expresivos que acompañan con soltura la cocina costarricense, desde un casado con carne hasta un estofado para compartir en familia.

EscucharEscuchar
Por Unión Europea

Presentado por: Unión Europea

BradVoice







boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
VinosPata NegraDenominación de Origen Valdepeñas

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.