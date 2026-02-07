Estadounidenses alarman sobre riesgos de Costa Rica en grupo de turistas: estos son los lugares y prácticas más criticados

Este fue el controversial posteo sobre Costa Rica en un grupo de expatriados estadounidenses.

En un grupo de Facebook de “expatriados” estadounidenses se abrió una controversial discusión en torno a Costa Rica. Uno de los usuarios publicó una imagen en la que pide a los miembros enlistar las 10 cosas que no deben hacerse en suelo tico.

La publicación se viralizó y cuenta con cientos de respuestas. Sin dudas, el posteo dio para todo, pues además de mensajes jocosos, también transmitió un tono alarmista. Esto se evidencia en comentarios como el de un norteamericano que aseguró haber visitado el país tiempo atrás y, al ver el revuelo, se cuestiona: “¿Ahora se fue en picada (el país?)”.

Las advertencias van desde no olvidar usar repelente contra mosquitos, no dejar solas las pertenencias y no interactuar indebidamente con la fauna silvestre. Además, otras hablan de evitar pararse en zompopas o cazar hormigas balas, entre otras.

Incluso, uno de los usuarios advirtió sobre el uso indiscriminado de la palabra “carep...”, especialmente si hay adultos mayores cerca.

Lamentablemente, la sensación de inseguridad quedó ampliamente retratada, pues muchas personas hicieron énfasis en proteger los bolsos, evitar caminar y conducir carro a altas horas de la noche o visitar ciertos barrios josefinos.

“No camines por la playa de noche, no andes por ahí de noche, no dejes nada en el auto, asegúrate de que todas las puertas tengan el seguro puesto y la alarma encendida por la noche... y después de eso, ¡diviértete y mantente a salvo!”, escribió una mujer estadounidense.

Varios estadounidenses reseñaron malas experiencias en Jacó. (Alonso Tenorio)

Zonas como Jacó, Monteverde y Tamarindo son de las más señaladas. Decenas de estadounidenses compartieron malas experiencias en estos lugares, aseguraron que hay destinos menos concurridos y de mayor belleza o, sin dar mayores explicaciones, los tacharon como sitios no recomendados.

Curiosamente, una de las críticas más recurrentes al país fue poco mencionada en el posteo. Entre los cientos de mensajes, prácticamente ninguno se refiere a los precios costarricenses y, de hecho, un estadounidense pide no quejarse de este tema.

Por otro lado, algunos utilizaron la ironía para hacer mofa de las actitudes que tienen ciertos turistas. En esta línea, se recomendó dejar de lado la soberbia por tener más dinero, buscar la privatización de las playas y quedarse dormido cuando hay tanto por descubrir.

“No seas arrogante ni condescendiente, mantén la calma y sé respetuoso. No tires basura, muestra aprecio por la naturaleza y no olvides que eres un invitado aquí. No gastes de más en restaurantes, hay opciones económicas. No te quedes en el mismo lugar, ve y explora. No gastes demasiado en transporte, hay buses disponibles”, dice el mensaje de un extranjero.

Entre los consejos, se instó a consumir del mercado local en lugar de las tiendas de souvenirs y los restaurantes de comida rápida.

Como era esperable, los costarricenses dieron con la publicación y dejaron sus recomendaciones; algunas más amigables que otras. Los ticos hicieron hincapié en temas como la gentrificación y el idioma.

Usted mismo puede divertirse... o preocuparse, leyendo los cientos de comentarios en la singular publicación.