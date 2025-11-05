Expareja de Travis Kelce responde con contundencia tras indirecta de Taylor Swift en canción

La modelo compartió un mensaje claro tras la letra de una canción de Taylor Swift que muchos vincularon con su relación pasada con Travis Kelce.

La modelo y reportera Kayla Nicole, expareja del jugador de la NFL Travis Kelce, realizó una publicación con un claro mensaje después de que Taylor Swift incluyera lo que muchos interpretaron como una indirecta hacia ella en una de las canciones de su nuevo álbum.

Kayla y Kelce mantuvieron una relación sentimental de cinco años, entre 2017 y 2022. Aunque pasaron por varias separaciones, la relación terminó definitivamente en 2022. Un año después, el deportista hizo pública su relación con la cantante, con quien se comprometió en agosto de 2025.

La polémica inició con la canción Opalite, incluida en el nuevo disco de Taylor Swift, The Life of a Showgirl. En ese tema, la artista describió a una mujer distraída con su celular durante una relación sentimental, mientras su pareja se sentía ignorado. La letra también hace referencia a un hombre que “se fue de la mesa”, lo que fue interpretado por varios medios como una descripción del romance entre Kelce y Nicole.

Portales como People, Page Six y Daily Mail reforzaron esta teoría al recordar un antiguo video en el que Travis Kelce pedía a Kayla Nicole que dejara de grabar una historia en redes sociales durante una cena. En ese clip, el jugador de fútbol americano parecía visiblemente incómodo mientras su entonces novia filmaba con su celular.

La respuesta de Nicole no tardó mucho. Durante la celebración de Halloween, la modelo compartió un video en sus redes sociales en el que se mostró disfrazada como la cantante Toni Braxton en el video musical de la canción He Wasn’t Man Enough.

En la descripción de la publicación, Kayla elogió a la artista y recreó su estilo. Sin embargo, el enfoque estuvo en el video donde bailó una parte específica de la canción que contiene frases que varios seguidores consideraron una respuesta directa a Swift. En ese segmento, Braxton canta sobre haber dejado al esposo de otra mujer y cómo él supuestamente rogó para no perderla.

El post rápidamente generó miles de reacciones. Cientos de usuarios interpretaron el mensaje como una clara respuesta a la letra escrita por Taylor Swift. Algunos seguidores elogiaron la actitud de Kayla Nicole al considerar que “envió la respuesta perfecta”. Otros destacaron la fuerza del mensaje, mientras algunas personas cuestionaron su intención, señalando que el vínculo con Kelce había finalizado hacía más de dos años.

El video también llamó la atención del sitio BuzzFeed, que resaltó la publicación como una posible réplica a las declaraciones artísticas de Swift. Aunque Kayla Nicole no mencionó directamente a Taylor, el contexto y la elección de la canción fortalecieron esa interpretación entre sus seguidores.

*La creación de este contenido contó con la asistencia de inteligencia artificial. La fuente de esta información es de un medio del Grupo de Diarios América (GDA) y revisada por un editor para asegurar su precisión. El contenido no se generó automáticamente.