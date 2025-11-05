Viva

Expareja de Travis Kelce responde con contundencia tras indirecta de Taylor Swift en canción

Kayla Nicole usó una publicación de Halloween para replicar indirectamente una canción del nuevo disco de Taylor Swift

EscucharEscuchar
Por O Globo / Brasil / GDA
La modelo compartió un mensaje claro tras la letra de una canción de Taylor Swift que muchos vincularon con su relación pasada con Travis Kelce.
La modelo compartió un mensaje claro tras la letra de una canción de Taylor Swift que muchos vincularon con su relación pasada con Travis Kelce. (O Globo/GDA)







boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
notas iaJGGTaylor SwiftTravis KelceKayla Nicole
O Globo

O Globo / Brasil / GDA

O Globo de Brasil fundado en 1925, con sede en Río de Janeiro. Forma parte del Grupo de Diarios América (GDA), un consorcio exclusivo integrado por periódicos independientes con más influencia en Latinoamérica.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.