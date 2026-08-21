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Expareja de Toni Costa le deseó feliz cumpleaños: esto publicó Adamari López

El bailarín español está cumpliendo 43 años de edad

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Por Fiorella Montoya
Toni Costa y Adamari López Mira quién baila
Toni Costa y Adamari López tienen una hija juntos, producto de su pasada relación. (Archivo)







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Toni CostaAdamari López
Fiorella Montoya

Fiorella Montoya

Se desempeña en la sección de Viva donde cubre temas relacionados con el entretenimiento y cultura. Anteriormente, trabajó en la sección El Mundo y cuenta con experiencia en la producción audiovisual.

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