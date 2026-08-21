Expareja de Toni Costa le deseó feliz cumpleaños: esto publicó Adamari López

El reconocido bailarín español Toni Costa recibió una felicitación muy especial por su cumpleaños de parte de su expareja Adamari López, en medio de los rumores de una posible separación de la presentadora costarricense Mimi Ortiz.

Es conocido que Costa y López mantienen una relación cordial, ya que ambos son padres de una niña, por lo que en esta ocasión ella le dejó un especial mensaje.

“Feliz cumpleaños, Toni, a disfrutar y pasarla bonito. Que todo lo que anheles se haga realidad”, escribió en la historia de Instagram, donde además subió una fotografía junto a él y su hija.

El reconocido artista, quien en setiembre estará en Costa Rica para formar parte del jurado de Mira quién baila, cumple 43 años y contó que celebrará con algunos amigos e hizo una emotiva publicación en agradecimiento.

“Llego a los 43 sintiéndome profundamente agradecido y bendecido. Por mi familia, por las personas que caminan a mi lado, que amo y me aman, por mis amigos, por mi trabajo, por los proyectos que me ilusionan, por cada persona que me regala cariño y, sobre todo, por el privilegio más grande de mi vida, ser papá de Alaïa”, escribió.

También añadió que inicia un nuevo año “con más ganas de vivir, de crecer, de amar, de compartir, de ayudar y de seguir construyendo una vida de la que sentirse orgulloso”.