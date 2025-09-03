Expareja de Khloé Kardashian se casará con princesa de Dubái

French Montana, la expareja de la empresaria estadounidense Khloé Kardashian, se casará con la princesa Mahra, hija del emir de Dubái, Mohamed bin Rashid Al Maktoum, según confirmó el portal estadounidense TMZ.

La noticia, compartida por la pareja en Instagram, marca un nuevo capítulo en la vida de Mahra, conocida como la “jequesa rebelde” por su constante desafío a las estrictas normas de la realeza árabe.

La princesa alcanzó notoriedad en 2023, cuando anunció a través de Instagram su divorcio del padre de su hija, el jeque Mana bin Mohammed Al Maktoum, un gesto sin precedentes en la monarquía emiratí.

Desde entonces, construyó una imagen marcada por la independencia, su perfil empresarial y una poderosa presencia en redes sociales.

El romance con Montana no es sorpresa total para sus seguidores. La pareja lleva mostrándose públicamente desde el 2024, en citas que van desde paseos en camello en el desierto hasta románticas escapadas por París, donde incluso sellaron su amor en el famoso Pont des Arts.

Las apariciones conjuntas alimentaron rumores de algo más serio, que ahora se confirman formalmente.

French Montana y la princesa Mahra han sido vistos en público en numerosas ocasiones. (Tomada de redes sociales. )

Según TMZ, la pedida de mano se produjo en París durante la Semana de la Moda, en junio pasado, apenas días después de que Montana debutara en la pasarela.

Fuentes cercanas aseguran que ambas familias recibieron con entusiasmo la noticia.

El rapero de origen marroquí, cuyo nombre real es Karim Kharbouch, suma un pasado sentimental mediático: fue esposo de Deen Kharbouch, madre de su hijo, y mantuvo una relación con Kardashian.

Aunque aún no hay fecha ni detalles oficiales sobre la boda, se estima que será un acontecimiento seguido de cerca tanto en Oriente como en Occidente.

