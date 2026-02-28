Exintegrante de Timbiriche está de luto por fuerte pérdida

Erik Rubín, exintegrante del grupo Timbiriche, anunció este 28 de febrero la muerte de Martín Héctor Sol Peláez, su amigo cercano. El artista mexicano compartió un emotivo mensaje expresando el profundo dolor que enfrenta por la pérdida de quien llamó su “inseparable hermano del alma”.

Rubín publicó en su cuenta de Instagram una serie de cuatro fotografías junto a su amigo. Las imágenes muestran momentos compartidos entre ambos.

“Era tan grande tu corazón que no aguantó. Eres puro amor y eso es lo que dejaste, puro amor a tu alrededor”, escribió el artista.

En el mismo mensaje agregó que su amigo les hará mucha falta y que lo extrañarán profundamente. También manifestó la esperanza de reencontrarse en otra vida.

“Te amo, gordito. Hasta siempre”, concluyó en la publicación.

En otro mensaje publicado en sus historias de Instagram, afirmó que hay pérdidas que cambian la vida. “Te voy a extrañar mucho, inseparable hermano del alma”, añadió el cantante.

Con esas palabras, Rubín dejó claro que la partida de Martín Héctor Sol Peláez marcó un antes y un después en su vida personal.

Erik Rubín formó parte del grupo Timbiriche a inicios de los años ochenta. La agrupación alcanzó gran popularidad en México y América Latina.