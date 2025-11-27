Exestrella infantil de Nickelodeon bajó más de 30 kilos y sorprendió con su transformación física

Simon Curtis bajó 30 kilos, mostró su nuevo cuerpo y adelantó sus planes artísticos para el próximo año

El actor y cantante Simon Curtis, quien alcanzó la fama en 2009 con el musical juvenil Espectacular! de Nickelodeon, reveló una transformación física luego de haber superado los 100 kilos de peso.

Curtis, de 39 años, compartió en redes sociales imágenes del antes y el después. Indicó que esta renovación corporal formó parte de sus metas para 2025, junto con la finalización de su próximo álbum. Su mensaje cerró con un anuncio directo: “2026 aquí voy...”.

Las imágenes lo mostraron con una silueta más delgada y musculosa. El actor indicó que se siente como una persona completamente nueva.

Según informó el medio británico Daily Mail, el artista llegó a pesar 102 kilos, pero logró bajar alrededor de 30 kilos.

Curtis también participó en un episodio de Hannah Montana, de Disney Channel, y trabajó en la serie Darwin’s Rangers en 2017.

En la actualidad, su foco está en la música. Lanzó tres álbumes de estudio y planea presentar su cuarto trabajo discográfico el próximo año.

*La creación de este contenido contó con la asistencia de inteligencia artificial. La fuente de esta información es de un medio del Grupo de Diarios América (GDA) y revisada por un editor para asegurar su precisión. El contenido no se generó automáticamente.