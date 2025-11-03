Exesposa de Hugh Jackman firmó contrato editorial y complicó su reencuentro amistoso

El libro que planea publicar Deborra-Lee Furness afectó su vínculo con Hugh Jackman tras el divorcio finalizado en junio

Los intentos del actor Hugh Jackman por reconstruir una relación amistosa con su exesposa, Deborra-Lee Furness, se complicaron tras la firma de un contrato editorial por parte de la actriz.

Según reveló la revista Woman’s Day, Furness aceptó una propuesta para publicar un libro en el que abordaría temas como su matrimonio de 27 años, la adopción de sus hijos, su rol como madre y el proceso posterior al divorcio con el reconocido actor australiano.

El medio reportó que Jackman mostró incomodidad al conocer el acuerdo, a pesar de que ya había escuchado rumores sobre el proyecto. Una fuente cercana indicó que el actor se enteró oficialmente del contrato durante un encuentro privado, en el cual la propia Deborra le habría informado directamente.

Aunque algunas versiones sugirieron que esta decisión buscaba una especie de revancha, personas cercanas a Furness afirmaron que su intención principal consiste en retomar su carrera y priorizar su identidad individual, después de haber relegado su desarrollo profesional en favor de su familia.

Jackman y Furness contrajeron matrimonio en abril de 1996 y anunciaron públicamente su separación en setiembre de 2023. Tienen dos hijos adoptivos: Oscar, de 25 años, y Ava, de 20 años.

En marzo de 2025, Furness formalizó la solicitud de divorcio y el proceso concluyó en junio. Tras ese cierre legal, se habría iniciado una intención de acercamiento amistoso entre ambos, la cual se vio impactada por la decisión de publicar el libro.

Durante los primeros meses de 2025, la actriz describió el final de su matrimonio como una “traición traumática” que la afectó emocionalmente. Poco después, Jackman oficializó su relación con la actriz Sutton Foster, lo que generó rumores sobre un posible inicio de la relación mientras aún estaba casado.

Este giro reciente ha enfriado los planes de reconciliación amistosa que se venían gestando, colocando ahora la atención sobre el contenido del libro de Furness y su posible repercusión en la vida del actor.

