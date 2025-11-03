Viva

Exesposa de Hugh Jackman firmó contrato editorial y complicó su reencuentro amistoso

El contrato para publicar un libro sobre su vida con Jackman frenó los planes de reencuentro entre el actor y su exesposa

Por O Globo / Brasil / GDA
La actriz australiana Deborra-Lee Furness (izquierda) y el actor australiano Hugh Jackman llegan al estreno de «Ghosted» en el AMC Lincoln Square Theater de Nueva York el 18 de abril de 2023. (Foto de ANGELA WEISS / AFP)
El libro que planea publicar Deborra-Lee Furness afectó su vínculo con Hugh Jackman tras el divorcio finalizado en junio (ANGELA WEISS/AFP)







