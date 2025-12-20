Viva

Exdirector captado por la ‘kiss cam’ en concierto de Coldplay reaparece con su esposa y evita el divorcio

Un video viral grabado en un concierto de Coldplay sacudió la vida personal y profesional del exdirector tecnológico. Meses después, nuevas imágenes revelan un giro inesperado en su historia familiar

Por O Globo / Brasil / GDA
Imágenes recientes muestran a Andy Byron junto a su esposa, Megan Kerrigan, tras semanas de rumores por su aparición con una colega en concierto
Tras el escándalo viral en un concierto de Coldplay, Andy Byron reapareció con su esposa y evitó iniciar un proceso de divorcio, según registros judiciales. (O Globo/Pop Base)







O Globo

O Globo / Brasil / GDA

O Globo de Brasil fundado en 1925, con sede en Río de Janeiro. Forma parte del Grupo de Diarios América (GDA), un consorcio exclusivo integrado por periódicos independientes con más influencia en Latinoamérica.

