Exdirector captado por la ‘kiss cam’ en concierto de Coldplay reaparece con su esposa y evita el divorcio

Tras el escándalo viral en un concierto de Coldplay, Andy Byron reapareció con su esposa y evitó iniciar un proceso de divorcio, según registros judiciales.

El exdirector ejecutivo de la empresa tecnológica Astronomer, Andy Byron, reapareció en público junto a su esposa meses después del escándalo que lo colocó en el centro de la atención internacional.

El ejecutivo fue captado abrazado con una colega en julio pasado durante un concierto de Coldplay en Boston, Estados Unidos. Desde entonces, surgieron señales de un intento por reconstruir su vida conyugal.

En setiembre, Byron apareció con su esposa, Megan Byron, durante un picnic al atardecer en una playa del estado de Maine. Fotografías difundidas por el tabloide Daily Mail mostraron a la pareja con actitud relajada, lo que sugirió un acercamiento tras la crisis.

El episodio que detonó el escándalo ocurrió el 16 de julio, cuando la kiss cam del estadio enfocó a Byron junto a la directora de recursos humanos de Astronomer, Kristin Cabot, en un palco VIP. Ambos se separaron de forma abrupta al notar que aparecían en la pantalla gigante y la reacción generó comentarios por parte del vocalista de la banda, Chris Martin.

Accidentalmente exponen infidelidad en concierto de Coldplay

Tras la viralización de las imágenes en redes sociales, Byron guardó silencio público. Registros judiciales indicaron a la prensa internacional que, hasta ahora, no existe solicitud de divorcio presentada ni en Massachusetts ni en Maine.

Días después del concierto, ambos ejecutivos dejaron sus cargos en Astronomer. Byron renunció primero y Cabot salió posteriormente, mientras la empresa desarrollaba una investigación interna.

Cabot recibió amenazas de muerte

Tras la exposición mediática, la esposa de Andy, Megan Byron, cambió su apellido en redes sociales por su nombre de soltera, Kerrigan. También abandonó la vivienda familiar en Northborough, Massachusetts, y se refugió durante un tiempo en una casa de playa en Kennebunk, Maine. En ese lugar se colocaron rótulos de prohibición de ingreso debido al acoso de la prensa.

Por su parte, Cabot, de 53 años, brindó declaraciones esta semana a The New York Times y negó la existencia de una relación amorosa con Byron, de 51 años. Señaló que el contacto ocurrió en un contexto aislado y bajo consumo de alcohol, al tiempo que aceptó su responsabilidad y explicó que asumió el costo profesional de lo sucedido.

La mujer también indicó que recibió más de 60 amenazas de muerte, enfrentó burlas públicas y ataques constantes en redes sociales. Según su testimonio, personas desconocidas la señalaron como adúltera y su reputación profesional quedó seriamente afectada.

Cabot explicó que su reacción de intentar ocultarse, al notar la cámara, empeoró la situación. En ese momento, dijo, pensó en su carrera y en su exesposo Andrew, quien también asistió al concierto acompañado por otra persona. Ambos estuvieron casados durante dos años y ya se encontraban separados.

Tras el concierto, Byron y Cabot informaron al consejo directivo de Astronomer sobre el altercado, pero el video ya circulaba masivamente en TikTok a la mañana siguiente. La empresa los separó de sus funciones mientras avanzó la investigación.

Cabot solicitó el divorcio el 13 de agosto y su exesposo confirmó que la separación estaba prevista antes del incidente. Los hijos adolescentes de la pareja iniciaron terapia y recibieron apoyo de su comunidad educativa.

Actualmente, Cabot retomó gradualmente su rutina y antiguos pasatiempos. Durante el verano mantuvo contacto con Byron, pero ambos decidieron interrumpir toda comunicación en setiembre para facilitar el proceso de recuperación personal.

*La creación de este contenido contó con la asistencia de inteligencia artificial. La fuente de esta información es de un medio del Grupo de Diarios América (GDA) y revisada por un editor para asegurar su precisión. El contenido no se generó automáticamente.