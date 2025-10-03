El giro inesperado tras el escándalo del concierto de Coldplay: Ex CEO de Astronomer aparece de nuevo con su esposa

Imágenes recientes muestran a Andy Byron junto a su esposa, Megan Kerrigan, tras semanas de rumores por su aparición con una colega en concierto

Hace dos meses, Andy Byron, exdirector ejecutivo de la empresa tecnológica Astronomer, fue captado en una situación comprometida durante un concierto de Coldplay.

Las imágenes lo mostraron en el momento exacto en que la llamada cámara del beso lo enfocó abrazado con su compañera de trabajo, Kristin Cabot, quien ocupaba el cargo de directora de Recursos Humanos.

El hecho desencadenó una fuerte exposición mediática que afectó tanto su vida profesional como personal. En medio del escándalo, su esposa, Megan Kerrigan, retiró el apellido de casada de sus redes sociales y habría abandonado la casa que compartía con Byron.

Sin embargo, el caso tomó un nuevo giro. El tabloide británico Daily Mail publicó imágenes recientes que muestran a Byron junto a Megan Kerrigan disfrutando de un atardecer durante un picnic. También aparecen caminando tomados de la mano por la calle y portando sus alianzas de matrimonio, lo que sugiere que la relación no terminó pese a la controversia pública.

Por otro lado, Kristin Cabot solicitó el divorcio de su esposo, Andrew Cabot, poco después del concierto. Medios internacionales informaron que él también asistió al evento, acompañado de una mujer que actualmente es su pareja sentimental.

A raíz del incidente, Andy Byron y Kristin Cabot renunciaron a sus puestos en Astronomer. Personas cercanas a ambos aseguraron que tenían una amistad profesional sólida, sin involucramiento sentimental.

Según una fuente consultada por la revista People, el gesto en público no tuvo connotación romántica ni se trató de una relación extramarital.

La misma fuente indicó que Cabot asumió responsabilidad por el comportamiento durante el concierto, al considerar inapropiado abrazar a un superior jerárquico en un evento de esa naturaleza. Además, calificó como injustas las consecuencias laborales que ambos enfrentaron por lo ocurrido.

