Exchica ‘A todo dar’ quedó sin dinero en Tailandia y tuvo que dormir con un desconocido: ‘Tenía 25 años de estar preso’

Catalina Rivera, exchica 'A todo dar', es una apasionada de viajar por el mundo.

Catalina Rivera, una de las exchicas del recordado programa A todo dar, narró una insólita situación que vivió durante un viaje en Tailandia, donde, sin recursos económicos, terminó durmiendo junto a un desconocido, quien recién salía de la cárcel tras una larga condena.

Rivera explicó que se le agotó el dinero en el país asiático y que aún debía estar aproximadamente 10 días más en el lugar. Fue entonces que decidió recurrir a Couchsurfing, una plataforma donde usuarios en todo el mundo intercambian alojamiento.

De esta forma, algunos ofrecen su hogar de forma gratuita para estadías cortas.

“A mí me da terror esa mierda. Yo decía: ‘Voy a llegar a la casa de alguien y me van a matar, me van a crucificar, me van a violar’. Bueno, solo estupideces me pasaban por la cabeza, pero no tenía más plata”, afirmó.

Rivera envió todas las solicitudes que pudo en dicha página y nadie la quería aceptar porque no tenía referencias anteriores. Sin embargo, como de milagro, la aceptó un ruso en su apartamento, quien la atendió de forma muy hospitalaria y hasta ofreció dormir en el suelo para que ella usara la cama.

Luego de llegar al lugar, Catalina le confesó que no tenía dinero, situación con lo que él empatizó, contándole que llegó desde Moscú pidiendo ride y que prácticamente estaba en condición de calle en aquel momento.

Seguidamente, le recomendó un templo donde, por obligación, alimentaban a quienes asistían.

“Yo iba al templo, desayuno, almuerzo y cena. O sea, yo me voy a quemar en el infierno. Yo tengo un pie en el infierno. Seguro decían que qué mujer más devota”, relató.

“Me sentaba, me ponía todas las ropas que podía, me quedaba calladita, hacía la pantomima de que meditaba, me moría del hambre, me sonaba la panza y apenas terminaba, ya, abría los ojos y decía: ‘Comida’. Así pasé como 5 días”, añadió entre risas.

A los días, quien la hospedaba le contó que llegaría otro ruso y le avisó que no se asustara por su aspecto, pues estaba lleno de tatuajes. Ella no le dio importancia y lo único que le pidió es que no la echara, pues no tenía dónde alojarse.

“Llega aquel otro ruso, el número dos, gigantesco, repleto de tatuajes así, supermusculoso, pelón. Y ya me lo presenta y me dice el ruso (dueño del lugar): ‘Ustedes dos duermen en la cama y yo sigo durmiendo en el piso’. Perfecto”, comentó.

Según cuenta, ella incluso durmió con poca ropa debido al calor que hacía, lo cual le impactó cuando se dio cuenta de que su compañero de cama venía de pasar 25 años de prisión.

“El mae tenía 25 años de no ver a una mujer y de estar preso”, expresó con humor.

Rivera explicó que llegaron a desarrollar una relación muy amena y que, en una de tantas pláticas, él le contó que recién salía de la cárcel, donde cumplió una pena por robar un banco.

No obstante, aseguró la tica, descubrió que los prejuicios no tenían sentido, pues el hombre fue muy amable y respetuoso con ella.

“Todos los días salíamos a caminar juntos, éramos pinchis pinchis, pareja, novios... Claro, mi mente criminal lo que le pregunta es: ‘¿Dónde está la plata que te robaste (del banco), mae?’ Porque viera que nos está haciendo un poquito de falta", narró la presentadora.

“Me dice el mae: ‘Se la robó mi socio. A él no lo metieron preso, se la llevó y se la robó”, agregó.