Excantante de One Direction sorprende a costarricense con un obsequio y un esperanzador guiño sobre concierto en Costa Rica

El reconocido artista británico Louis Tomlinson, exintegrante de la banda One Direction, sigue confirmando que ama a Costa Rica y a su gente. Así lo demostró una fanática tica en Los Ángeles, California, luego de que el cantante le diera un inesperado obsequio.

Todo inició con una convocatoria de Louis a una tienda deportiva. La costarricense, conocida en redes sociales como Nixole, asistió a la cita y retó a su artista favorito a conseguir la camiseta de Costa Rica.

“Puedo. Eso es lo que haremos a continuación”, afirmó el cantante entre las fanáticas. Dejó de tomarse fotografías y demostró una vez más que no solo es amante del fútbol, sino que donde sea reconoce el escudo de la Selección Nacional, ya que ni siquiera lo dudó al ver la camiseta correspondiente.

Para sorpresa de la costarricense, el británico no solo encontró la prenda, sino que el mismo artista se la compró y se la regaló. Ella también le dio un obsequio: una pulsera que había comprado en el país.

Incluso, aprovechó la oportunidad para hacerle un pequeño reclamo: “El hecho de que hicieras un álbum (en Costa Rica) me hizo pensar que te dirigías a casa”, en referencia a que el artista compuso su álbum en suelo costarricense.

Sin embargo, la respuesta fue aún más interesante: “Estoy trabajando en el show, no te preocupes”, dejando entrever que pronto podría presentarse en el país.

El video cuenta con decenas de comentarios en redes sociales, sobre todo de fanáticas ilusionadas con la posibilidad de volver a ver al artista en suelo tico.