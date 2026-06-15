Viva

Excantante de One Direction sorprende a costarricense con un obsequio y un esperanzador guiño sobre concierto en Costa Rica

La creadora tica se mostró emocionada ante las declaraciones del artista, que ya ha visitado el país y se confiesa enamorado de sus bellezas naturales

EscucharEscuchar
Por Fiorella Montoya
Louis Tomlinson
Louis Tomlinson grabó su último álbum en Costa Rica. (Instagram)







boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
Louis Tomlinson
Fiorella Montoya

Fiorella Montoya

Se desempeña en la sección de Viva donde cubre temas relacionados con el entretenimiento y cultura. Anteriormente, trabajó en la sección El Mundo y cuenta con experiencia en la producción audiovisual.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.