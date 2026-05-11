Exactriz de cine para adultos sorprende al revelar por qué dejó la industria que le daba tanto dinero

La argentina Horiana del Valle, exactriz de cine para adultos, experimentó un proceso personal marcado por la ansiedad.

Una exactriz de cine para adultos reveló las razones que la llevaron a abandonar su oficio que, según afirma, le generaba importantes ganancias.

Se trata de la argentina Horiana del Valle, quien compartió su testimonio a través de redes sociales. Según explicó, al inicio de su carrera llegó a sentir que lo que hacía no estaba bien. “No me tomaba un mate en la tarde porque decía: ‘Tengo que facturar’”, recordó.

Con el tiempo, su situación dio un giro inesperado cuando le cerraron sus redes sociales, su principal canal para contactar clientes. “Mi mundo se movió, pensaba que me iba a quedar sin dinero”, relató.

Ese momento marcó un punto de quiebre en su vida. La ansiedad y la presión comenzaron a afectarla profundamente. “No era feliz”, confesó. Fue entonces cuando tomó una decisión radical: entregarle su vida a Dios.

“No tenía mucha conciencia de lo que estaba haciendo”, reconoció.

En otro video, Del Valle mostró parte de su proceso de cambio, incluyendo su bautizo y su acercamiento a la iglesia, lo que derivó en una transformación de su estilo de vida, de la cual asegura no arrepentirse.

“Mi relación con Jesús no empezó en una iglesia, empezó hincada en el baño de mi casa, pidiéndole que por favor me quitara el miedo de vivir”, expresó.

Asimismo, contó que, en un inicio, pensó en asistir a la iglesia sin dejar de producir contenido para adultos. Sin embargo, aseguró que con el tiempo comprendió que esa actividad le hacía daño. “Empecé a sentir asco y vergüenza. Pude ver que Dios no me había creado para venderme por internet”, añadió.

Desde entonces, Del Valle afirma que se dedica a orientar a otras personas que desean transformar su vida. A través de sus redes sociales, señala que su propósito es “ayudar a mujeres a sanar la herida de abandono paterno y conocer a Dios”.

Su historia, que generó múltiples reacciones en plataformas digitales, refleja el proceso personal que, según dice, la llevó a replantear su estilo de vida y encontrar un nuevo propósito.