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Exactriz de cine para adultos sorprende al revelar por qué dejó la industria que le daba tanto dinero

La mujer asegura haber encontrado un nuevo propósito de vida

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Por Fátima Jiménez
Horiana del Valle
La argentina Horiana del Valle, exactriz de cine para adultos, experimentó un proceso personal marcado por la ansiedad. (Tomada de redes sociales /Tomada de redes sociales)







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Fátima Jiménez

Fátima Jiménez

Periodista multimedia graduada de la UIA y técnica en Criminología. Se unió a La Nación en 2021 y desde entonces ha trabajado en las secciones Sucesos, Mundo, No Coma Cuento y Viva, además de desempeñarse en el equipo de mesa digital de La Nación. Ganadora de la categoría Documental en el RE@CH Media Festival 2017.

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