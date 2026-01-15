‘Euphoria 3′: HBO Max confirma la fecha de estreno y revela giros inesperados en la historia

'Euphoria' vuelve en abril de 2026 con un salto en el tiempo, cambios radicales en sus personajes y un adelanto que anticipa crimen, drama y sorpresas.

HBO Max encendió el interés de los seguidores de Euphoria tras la publicación del primer tráiler oficial de la tercera temporada, que confirma el regreso de la serie con un cambio profundo en su narrativa y en la vida de sus protagonistas.

La plataforma anunció que la temporada 3 se estrenará el 12 de abril de 2026, con una historia situada cinco años después del final de la segunda entrega. La trama deja atrás la etapa colegial y se adentra en conflictos propios de la adultez, marcados por el crimen y decisiones de alto riesgo.

El avance muestra a Rue enfrentando una situación peligrosa relacionada con narcotraficantes. También presenta un giro inesperado con la boda de Cassie y Nate, así como la aparición especial de la cantante española Rosalía, quien participa como bailarina exótica.

La nueva temporada mantiene al elenco original, encabezado por Zendaya, Sydney Sweeney, Hunter Schafer, Alexa Demie, Jacob Elordi, Eric Dane, Maude Apatow, Martha Kelly, Colman Domingo y Chloe Cherry. Todos regresan para dar continuidad a personajes que ahora transitan caminos muy distintos.

El adelanto sugiere cambios clave en cada historia personal. Rue vive en México mientras intenta saldar una deuda con Laurie. Jules avanza en su carrera artística. Maddy trabaja en una agencia de talentos en Hollywood. Cassie se desempeña como creadora de contenido para adultos. Estos recorridos anticipan el regreso del caos y el drama que caracterizan a la serie creada por Sam Levinson.

La producción promete una narrativa más oscura y compleja, con personajes enfrentados a consecuencias que reflejan el peso de la vida adulta, sin perder la intensidad que convirtió a Euphoria en uno de los títulos más comentados de HBO Max.

