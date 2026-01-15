Viva

‘Euphoria 3′: HBO Max confirma la fecha de estreno y revela giros inesperados en la historia

El regreso de ‘Euphoria’ ya tiene fecha. Un nuevo tráiler adelanta cambios drásticos, personajes en etapas inesperadas y una historia más oscura que promete sorprender a los seguidores de la serie

Por El Universal / México / GDA
'Euphoria' vuelve en abril de 2026 con un salto en el tiempo, cambios radicales en sus personajes y un adelanto que anticipa crimen, drama y sorpresas.
'Euphoria' vuelve en abril de 2026 con un salto en el tiempo, cambios radicales en sus personajes y un adelanto que anticipa crimen, drama y sorpresas.







