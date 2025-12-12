Ethan Hawke reveló arrepentimiento por la infancia ‘difícil y complicada’ que vivió su hija Maya Hawke

Ethan Hawke y Maya Hawke asisten a la proyección de «Wildcat» en el Angelika Film Center el 11 de abril de 2024 en la ciudad de Nueva York.

Ethan Hawke expresó su arrepentimiento por la infancia “difícil y complicada” que vivió su hija mayor, la actriz Maya Hawke (27 años), reconocida por su papel como Robin Buckley en la serie Stranger Things.

La artista también participó en películas como Era una vez en... Hollywood (2019), Asteroid City (2023) y Maestro (2023). Maya nació del matrimonio de Hawke con la también actriz Uma Thurman, relación que duró de 1998 a 2005. Ambos fueron padres también de Levon (23 años).

El actor habló sobre sus sentimientos durante una conversación con la actriz Sydney Sweeney en el programa Actors on Actors, una producción conjunta de la revista Variety y el canal CNN. Allí reconoció que se arrepiente de muchos aspectos relacionados con la crianza de Maya.

Hawke comentó que hubo muchos elementos en la niñez de su hija que resultaron complejos y lamentables para él. Evitó dar detalles, pero rápidamente centró la conversación en el orgullo que siente por la carrera que ella ha construido.

Indicó que cuando Maya tenía unos 4 años ya había notado una fuerte inclinación artística. Según explicó, ella se sentía cómoda pintando, bailando y cantando. Desde temprana edad mostró conexión con la comunicación humana.

Relató también una anécdota en la que una profesora, preocupada, le preguntó a Maya si era feliz. Ella respondió que esa no era la pregunta correcta, y agregó que no aspiraba a la felicidad. Esa conversación ocurrió cuando tenía alrededor de 13 años.

Ethan Hawke se encuentra actualmente casado con Ryan Shawhughes, quien trabajó como niñera de sus hijos. Con ella tuvo dos hijas: Clementine (17 años) e Indiana (14 años). Por su parte, Uma Thurman es madre de Luna (12 años), fruto de su relación con el empresario francés Arpad Busson.

Estas declaraciones se produjeron en medio de la atención generada por la interpretación de Hawke en la cinta Blue Moon (2025), una biografía del músico Lorenz Hart (1895-1943). Se espera que reciba una nominación al Óscar como Mejor Actor en 2026.

Ethan Hawke ha sido nominado en cuatro ocasiones a los Premios de la Academia. Compitió como Mejor Actor de Reparto por Día de entrenamiento (2001) y Boyhood, y como Mejor Guion Adaptado por Antes del atardecer (2004) y Antes de la medianoche (2013). Su relación con Uma Thurman inició durante el rodaje de la cinta Gattaca (1997).

