Ethan Hawke revela cómo Robin Williams rompía el guion en ‘Sociedad de los Poetas Muertos’

Una anécdota desconocida entre dos grandes actores revela cómo una forma inusual de actuar marcó a Ethan Hawke para siempre

Por O Globo / Brasil / GDA
Ethan Hawke explicó cómo Robin Williams rompía el guion de ‘Sociedad de los Poetas Muertos’ y qué aprendió al trabajar con él.
Ethan Hawke explicó cómo Robin Williams rompía el guion de ‘Sociedad de los Poetas Muertos’ y qué aprendió al trabajar con él. (Archivo/Screenshot video YouTube/Archivo/Screenshot video YouTube)







