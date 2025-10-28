Viva

El gesto de Robin Williams que marcó para siempre a Kirsten Dunst

Cuando tenía 13 años, la actriz estadounidense trabajó con el recordado comediante en ‘Jumanji’ y desde entonces lleva consigo un valioso consejo que él le dio

Por O Globo / Brasil / GDA
Kirsten Dunst relató la experiencia de grabar con Robin Williams y la lección que aprendió a los 13 años.
Kirsten Dunst relató la experiencia de grabar con Robin Williams y la lección que aprendió a los 13 años. (AFP/AFP)







O Globo

O Globo / Brasil / GDA

O Globo de Brasil fundado en 1925, con sede en Río de Janeiro. Forma parte del Grupo de Diarios América (GDA), un consorcio exclusivo integrado por periódicos independientes con más influencia en Latinoamérica.

