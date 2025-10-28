El gesto de Robin Williams que marcó para siempre a Kirsten Dunst

Kirsten Dunst relató la experiencia de grabar con Robin Williams y la lección que aprendió a los 13 años.

Kirsten Dunst compartió una de las lecciones más significativas de su vida durante una entrevista reciente, en la cual recordó su experiencia al actuar junto a Robin Williams en el clásico de los años 1990, Jumanji.

La actriz participó esta semana en el programa televisivo The Drew Barrymore Show para promocionar su nueva película, Roofman: Un ladrón diferente, que coprotagoniza con Channing Tatum. Allí habló sobre el impacto que dejó en ella el reconocido actor, quien falleció en 2014 a los 63 años tras luchar con las consecuencias de una demencia por cuerpos de Lewy.

Dunst afirmó que Williams dejó una huella imborrable, principalmente por su trato hacia todas las personas del set de grabación. Explicó que él le enseñó, desde muy joven, la importancia de respetar y valorar al equipo técnico que trabaja detrás de cámaras.

En una conversación anterior con la revista Variety, la actriz reveló que Williams le obsequió su primer computador como regalo de fin de rodaje. Indicó que fue un equipo Apple, de los que venían en distintos colores, y destacó que el actor era una persona generosa, amable y con un gran sentido del humor.

Dunst comenzó su carrera a los 7 años con un papel en Historias de Nueva York (1989), bajo la dirección de Woody Allen. Su salto a la fama llegó con la película Entrevista con el Vampiro (1994), donde compartió pantalla con Brad Pitt y Tom Cruise.

A pesar de su temprana exposición mediática, comentó en la misma entrevista que nunca se sintió una niña diferente o famosa, pues asistía a escuelas comunes y llevaba una vida relativamente normal. Recordó que una vez escuchó a otros jóvenes decir que su agente les prometió convertirlos en “la próxima Kirsten Dunst”, lo que le pareció inverosímil.

Durante el rodaje de Mujercitas (1994), formó una fuerte amistad con Eva Amurri, hija de Susan Sarandon, y juntas montaron una pequeña venta de limonada. Entre sus clientes estuvieron Winona Ryder y Christian Bale, también parte del elenco. Años después, actuó junto a Robert De Niro en la cinta Escándalo en la Casa Blanca (1997).

Uno de sus papeles más recordados es el de Claudia, la vampira niña de Entrevista con el Vampiro, que le valió una nominación al Globo de Oro como Mejor Actriz de Reparto. En esa ocasión compitió con figuras como Sophia Loren, Robin Wright y Uma Thurman.

En una entrevista con The Telegraph, Dunst señaló que Brad Pitt fue como un hermano mayor durante la filmación, mientras que Tom Cruise la sorprendió un día al llevarle una árbol de Navidad decorado al camerino.

