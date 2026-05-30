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Estudios de Hollywood cambiaron perspectiva frente a la IA, dice el sindicato de actores

El avance de la IA es palpable en Hollywood, donde sus herramientas ganan espacio, y donde el tema comenzó a ser abordado en las reglas de premiaciones como los Óscar y los Globos de Oro

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Por AFP
Hollywood Fines ilustrativos
El nuevo acuerdo laboral no cierra las puertas a la IA, pero establece nuevas protecciones frente al uso de personajes sintéticos y réplicas digitales. Imagen con fines ilustrativos (Tomada de Twitter)







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