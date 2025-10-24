Estrella del K-Pop revela el motivo detrás de las cirugías plásticas que sorprendieron a sus fans

Park Bom reveló las razones detrás de sus cirugías plásticas y anunció su retiro temporal por motivos médicos

La cantante surcoreana Park Bom, conocida por haber integrado el grupo 2NE1, rompió el silencio sobre las cirugías plásticas que modificaron drásticamente su rostro y sorprendieron a sus admiradores.

La artista de 41 años abordó el tema por primera vez a través de publicaciones compartidas en redes sociales, según reportaron los portales Chosun de Corea del Sur y el diario británico Daily Mail.

Hasta ahora, nunca había confirmado públicamente haber pasado por procedimientos estéticos ni había hablado sobre el cambio progresivo en su imagen.

Park Bom alcanzó la fama en 2009 como parte del grupo 2NE1, una de las bandas femeninas más reconocidas del K-Pop. La agrupación se mantuvo activa hasta 2016 y retomó sus actividades en 2024. Sin embargo, el pasado 6 de agosto, la intérprete anunció su salida del conjunto luego de recibir recomendaciones médicas para tomar un período de “descanso”.

De acuerdo con el medio Chosun, Park Bom afirmó que se sometió a las cirugías por decisión propia y que cubrió los costos con su dinero, porque no deseaba “subir al escenario con una apariencia común”.

Más adelante, sostuvo que su aspecto tras las operaciones fue utilizado por ejecutivos de su discográfica, YG Entertainment, como un ejemplo negativo para criticar a otras personas que también se han realizado procedimientos estéticos.

Ante esa situación, Park Bom amenazó con presentar una demanda contra la compañía, solicitando una cifra de $4,5 cuatrillones, alegando daños a su imagen.

La agencia surcoreana encargada de representar a la artista emitió un comunicado oficial en el que desmintió las afirmaciones de la cantante y anunció que suspenderá todas sus actividades para priorizar su “tratamiento y recuperación”.

En el documento, la agencia explicó que Park Bom se encuentra fuera de los escenarios y que están brindando todo el apoyo necesario para que pueda mejorar su estado de salud.

Como integrante de 2NE1, Park Bom participó en los discos To Anyone (2010) y Crush (2014). En su etapa como solista, lanzó el álbum Spring en 2019.

