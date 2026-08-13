Estrella de ‘The Office’ revela que padece un cáncer ‘incurable’: ‘No me asusta lo que venga’

Una de las estrellas de 'The Office' reveló que tiene cáncer de mama metastásico.

La actriz británica Lucy Davis, recordada por interpretar a Dawn Tinsley en la versión original de The Office, reveló que fue diagnosticada con cáncer de mama en estadio 4, el cual hizo metástasis en sus huesos.

Davis, de 53 años e hija del comediante Jasper Carrott, interpretó entre 2001 y 2003 a la recepcionista de la oficina en la serie británica, presentada en formato de falso documental.

La actriz compartió su diagnóstico en una publicación de Instagram el martes. “Quería compartir algo con todos ustedes que he guardado para mí durante un tiempo, pero que por varias razones me gustaría compartir ahora”, escribió.

“Hace un año y medio me diagnosticaron cáncer de mama en estadio 4, que ha hecho metástasis en los huesos. Concretamente, en la columna vertebral, la cadera derecha y las costillas. El cáncer es incurable y ya es demasiado tarde para la quimioterapia”, explicó.

Lucy Davis compartió su diagnóstico en Instagram y aseguró que quiere continuar trabajando. (BBC)

Davis relató que inicialmente detectó una pequeña dureza y no un bulto como tal. “El bulto inicial que sentí no era un ‘bulto’ propiamente dicho, sino más bien una especie de punto duro. Realmente diminuto”, señaló.

La intérprete comentó que estuvo cerca de no acudir a revisión médica e instó a sus seguidores a no ignorar cambios en su cuerpo y a consultar con profesionales de la salud ante cualquier señal de alerta.

“Por ahora, intento vivir lo que me queda de vida de la forma más divertida posible. Siempre me gusta encontrar lecciones en cualquier cosa negativa que suceda. Y el cáncer no me ha decepcionado en ese sentido; he aprendido mucho de él y estoy agradecida por ello”, manifestó.

También aseguró sentirse en paz con el futuro. “No me asusta lo que venga después. Estoy en paz con ello. Volveré a ver a mi (perra fallecida) Gracie antes de lo previsto, y para mí, dejar mi cuerpo físico solo significa ir a casa. Todo el duelo es para mi familia; es mucho más difícil para ellos que para mí”, afirmó.

Quiere continuar actuando

La estrella de The Office afirmó que desea mantenerse activa profesionalmente durante su tratamiento. “Me gustaría seguir trabajando. Soy perfectamente capaz de hacerlo, y la actuación es una de las mayores alegrías de mi vida”, indicó.

La publicación estuvo acompañada por un video en el que la actriz recita un poema mientras toca una campana en el hospital. Además, reiteró su intención de continuar con su trabajo de defensa de los derechos de los animales, una causa que calificó como “muy importante para mí”.

“Para quienes estén pasando por una situación similar a la mía, les deseo lo mejor. El cáncer nos exige mucho, tanto física como mentalmente. Y cada uno tiene la libertad de afrontarlo como mejor le parezca”, añadió.

Lucy Davis interpretó a Dawn Tinsley entre 2001 y 2003, uno de los personajes más recordados de la comedia británica 'The Office'. (BBC)

Mensajes de apoyo

Luego de hacer pública la noticia, Davis recibió numerosos mensajes de apoyo de colegas, seguidores y figuras del entretenimiento.

Jenna Fischer, quien interpretó a Pam Beesly —la contraparte estadounidense de Dawn— en la versión de Estados Unidos de The Office, escribió: “Preciosa publicación. Te quiero mucho. ¡Y sí a trabajar con cáncer! ¡Difundamos ese mensaje por todas partes! ¡Qué consuelo supone trabajar!”.

Fischer reveló en 2024 que había sido diagnosticada con cáncer de mama un año antes. Posteriormente, informó de que estaba libre de la enfermedad luego de someterse a quimioterapia, radioterapia y una lumpectomía.

Por su parte, el ciclista olímpico británico Chris Hoy, quien vive con un diagnóstico de cáncer de próstata terminal, le comentó: “¡Sigue adelante, Lucy!”.

Ricky Gervais, creador y protagonista de The Office, también reaccionó a la publicación con un emoticón de corazón.

Además de su papel como Dawn Tinsley, Davis interpretó a Dianne en la película de comedia y terror Shaun of the Dead (2004). También encarnó a Etta Candy en Wonder Woman (2017) y a Hilda Spellman en la serie de Netflix The Chilling Adventures of Sabrina.

Más recientemente, dio vida a Eva en la producción de Disney Channel Los villanos de Valley View.