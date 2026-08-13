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Estrella de ‘The Office’ revela que padece un cáncer ‘incurable’: ‘No me asusta lo que venga’

La actriz tomó una importante decisión sobre su carrera en medio de su enfermedad

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Por Fátima Jiménez
'The Office'
Una de las estrellas de 'The Office' reveló que tiene cáncer de mama metastásico. (Tomada de redes sociales)







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The OfficeLucy Davis
Fátima Jiménez

Fátima Jiménez

Periodista multimedia graduada de la UIA y técnica en Criminología. Se unió a La Nación en 2021 y desde entonces ha trabajado en las secciones Sucesos, Mundo, No Coma Cuento y Viva, además de desempeñarse en el equipo de mesa digital de La Nación. Ganadora de la categoría Documental en el RE@CH Media Festival 2017.

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