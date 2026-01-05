Viva

Estrella de ‘Stranger Things’, lidera Spotify y pone fin al reinado de Taylor Swift

Joe Keery, el actor de ‘Stranger Things’, sorprendió al mundo musical al llegar al primer lugar de Spotify y poner fin al dominio de Taylor Swift. Conozca cómo ‘End of Beginning’ se volvió un fenómeno global

Por O Globo / Brasil / GDA
Joe Keery lideró Spotify con 'End of Beginning' y desplazó a Taylor Swift, cuyo tema dominó el ranking durante 78 días consecutivos.
Joe Keery lideró Spotify con 'End of Beginning' y desplazó a Taylor Swift, cuyo tema dominó el ranking durante 78 días consecutivos.







