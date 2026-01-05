Estrella de ‘Stranger Things’, lidera Spotify y pone fin al reinado de Taylor Swift

Joe Keery, actor reconocido por su papel como Steve Harrington en Stranger Things, alcanzó el primer lugar del ranking diario global de Spotify.

El artista superó a Taylor Swift, quien se mantuvo en la cima durante 78 días consecutivos. El logro se dio gracias al repunte de la canción End of Beginning, impulsado por los seguidores tras el cierre de la serie.

Keery desarrolla su faceta musical bajo el nombre artístico DJO. Su tema End of Beginning logró la mayor cantidad de reproducciones diarias en la plataforma. El interés creció luego del final de Stranger Things, lo que generó una ola de interacción entre los fanáticos.

La canción se lanzó en 2022 como parte del álbum Decide. A pesar del liderazgo diario de DJO, el tema The Fate of Ophelia, de Taylor Swift, se mantuvo en el primer puesto del ranking semanal global. Esa producción se publicó en 2025 dentro del álbum The Life of a Showgirl.

En las listas complementarias, End of Beginning ocupó el tercer lugar del ranking semanal global. Además, figuró en el puesto 11 del listado global de canciones virales.

El ascenso de Keery tuvo un antecedente llamativo. El actor coincidió con Swift en los estudios Electric Lady de Nueva York. En ese encuentro, la cantante mostró interés por End of Beginning antes de que el tema obtuviera notoriedad internacional. Keery relató en una entrevista en 2024 que la artista destacó la canción de forma espontánea.

El actor también recordó un encuentro posterior durante su participación en el programa The Tonight Show, conducido por Jimmy Fallon. Según explicó, el ambiente resultó caótico debido a la presencia masiva de seguidores que aguardaban la llegada de Swift en las afueras del estudio.

Consultado sobre una posible colaboración musical, Keery evitó confirmar cualquier proyecto conjunto. Indicó que la experiencia pudo generar una conexión creativa, aunque no dio detalles sobre planes futuros.

Antes de su éxito en Stranger Things, Joe Keery ya contaba con una trayectoria musical. Integra la banda de rock psicodélico Post Animal y lanzó tres álbumes como solista bajo el seudónimo de DJO. Su reciente desempeño en Spotify consolidó esa carrera paralela y amplió su alcance a nivel mundial.

