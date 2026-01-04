El homenaje oculto a Eddie Munson que marcó el cierre de Stranger Things y pocos notaron

Un detalle en el último episodio de Stranger Things rindió tributo a Eddie Munson y reforzó el legado del Hellfire Club ante los seguidores.

El final de Stranger Things, disponible en Netflix, mantuvo su lugar como uno de los temas más comentados en redes sociales. Usuarios y seguidores continuaron con reacciones y hallazgos sobre una serie que se consolidó como una de las más representativas de la última década.

La producción creada por los hermanos Duffer combinó nostalgia de los años 80, ciencia ficción y una historia centrada en un grupo de adolescentes que intentó salvar al pueblo de Hawkins de una dimensión oscura repleta de monstruos. Ese enfoque, acompañado por un soundtrack con éxitos de la época, impulsó su popularidad entre públicos de distintas edades.

En el episodio final de la serie, la trama incluyó un guiño especial en honor a Eddie Munson, personaje interpretado por Joseph Quinn y fundador del Hellfire Club. El detalle pasó inadvertido para muchos seguidores, pese a su carga simbólica dentro de la historia. La escena incluyó elementos clave y esta nota contiene spoilers.

Eddie Munson se convirtió en uno de los personajes más queridos de la cuarta temporada. Su arco narrativo culminó con una de las escenas más recordadas de la serie, cuando murió en el Upside Down durante una batalla, tras interpretar con su guitarra el solo de Master of Puppets de Metallica.

El personaje arrastró un sueño personal. Munson deseaba graduarse del colegio, luego de repetir el último año. Antes de ser señalado por el homicidio de Chrissy Cunningham, explicó cómo imaginaba su ceremonia de graduación y la forma en que recibiría su diploma.

Esa conversación cobró nuevo sentido en el desenlace de la serie. En redes sociales, usuarios compararon aquella escena con el momento en que los protagonistas asistieron a su acto de graduación. Durante la ceremonia, Dustin Henderson, interpretado por Gaten Matarazzo, recibió el reconocimiento al mejor promedio de la generación.

En su discurso, Dustin adoptó una postura crítica contra el director de la escuela y el sistema educativo. Luego, mostró una remera con el mensaje “Hellfire Lives”, un gesto que funcionó como homenaje directo a Eddie Munson y al club de Calabozos y Dragones que él fundó.

