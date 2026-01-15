Estrella de ‘Stranger Things’ asegura vivir la vida que soñó tras dejar el alcohol y reforzar su terapia por trastorno bipolar

David Harbour aseguró que su bienestar actual se debe a decisiones tomadas años atrás para cuidar su salud mental y dejar el alcohol.

La vida pública de David Harbour, actor de Stranger Things, se mantuvo bajo escrutinio en los últimos meses por su situación personal. Sin embargo, el intérprete afirmó que hoy vive la vida que siempre deseó. Esa estabilidad, según explicó, surgió tras abandonar el alcohol y fortalecer su tratamiento psicológico para el trastorno bipolar.

En menos de tres meses, el actor estadounidense de 50 años enfrentó la exposición de nuevos detalles sobre el final de su matrimonio con la cantante Lily Allen. También circularon rumores sobre presuntas acusaciones de bullying y acoso laboral que involucraron a Millie Bobby Brown, su compañera en la serie de Netflix. A pesar de ese contexto, Harbour sostuvo que su bienestar actual se construyó gracias a decisiones que tomó décadas atrás para cuidar su salud física y mental.

Durante una entrevista reciente con el sitio Future of Personal Health, el actor señaló que su presente contrasta con etapas complejas de su vida. Indicó que no siempre disfrutó de estabilidad emocional y que conoce de primera mano los temores que surgen tras un diagnóstico de salud mental. En ese espacio, expresó que su experiencia busca ofrecer un mensaje de esperanza a personas que atraviesan situaciones similares.

Harbour relató que, alrededor de los 20 años, experimentó un episodio de manía que lo condujo a recibir acompañamiento psicológico. En ese proceso obtuvo el diagnóstico de trastorno bipolar. Según explicó, convive con esa condición sin permitir que defina su identidad personal. Afirmó que existe un camino para llevar una vida plena aun con un trastorno mental y señaló que su propia trayectoria lo demuestra.

El actor añadió que hubo periodos en los que sintió que no lograría cumplir sus metas profesionales ni personales. En esas etapas, incluso consideró imposible salir adelante. Con el paso del tiempo, aseguró, su situación mejoró de forma sostenida.

En cuanto al tratamiento, Harbour indicó que asiste a terapia desde 1999, año en el que dejó de consumir alcohol. No obstante, reconoció que en años recientes intensificó su proceso terapéutico. Ese cambio lo obligó a enfrentar conflictos personales que permanecían latentes. De acuerdo con su testimonio, la terapia intensiva marcó una diferencia significativa en su manejo de la salud mental.

A la par de su proceso personal, el actor afrontó la atención mediática por su separación de Lily Allen. La repercusión aumentó en octubre del año pasado, cuando la cantante lanzó el álbum West End Girl. Las letras del disco aludieron a supuestas infidelidades atribuidas al actor.

Allen y Harbour se mostraron juntos por primera vez en 2019. Ambos contrajeron matrimonio en setiembre del 2020 en Las Vegas. La relación concluyó a finales del 2024, en medio de versiones que señalaban la presencia del actor en una aplicación de citas.

