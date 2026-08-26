Estrella de novelas venezolanas muere tras luchar contra un cáncer durante un mes

Andreina Yépez murió a los 51 años en Miami, Florida, tras enfrentar un cáncer que fue diagnosticado un mes antes.

La actriz, comediante, modelo y presentadora venezolana Andreina Yépez murió a los 51 años, luego de enfrentar de forma privada un cáncer que le fue diagnosticado apenas un mes antes.

El fallecimiento de la artista fue dado a conocer el 25 de agosto por el programa de espectáculos Zona i. Según informó ese espacio, Yépez atravesó la enfermedad en compañía de sus familiares más cercanos y sin hacer pública su condición.

“Nuestra inolvidable artista libró de manera muy privada, íntima y valiente una dura y fugaz batalla contra el cáncer, tras haber sido diagnosticada hace apenas un mes”, indicaron.

Además, el programa destacó que la actriz decidió mantener su proceso en reserva. “Fiel a su esencia protectora, discreta y fuerte, decidió transitar este proceso rodeada del amor más puro de sus familiares directos, manteniéndolo en total resguardo”, agregaron.

El periodista Ronald Sanoja aseguró que Yépez padecía “cáncer en el páncreas que terminó en metástasis” y que “ya llevaba más de tres semanas hospitalizada en Miami, Florida”.

Trayectoria en la televisión venezolana

Andreina Yépez nació en Caracas el 30 de noviembre de 1974. A lo largo de su carrera se desempeñó como modelo, bailarina, actriz, comediante y presentadora de televisión.

La venezolana comenzó a ganar popularidad durante la década de 1990. Antes de consolidarse como actriz, destacó en el modelaje y el baile, y participó en el tema La Piernona, del cantante Miguel Moly.

Su trayectoria incluyó participaciones en reconocidos espacios humorísticos de la televisión venezolana, como Bienvenidos, El Show de Joselo y Cheverísimo.

Posteriormente, incursionó en las telenovelas con producciones como El país de las mujeres, Amantes de luna llena, Trapos íntimos, La vida entera, La mujer perfecta, Ciudad Bendita y Dulce amargo.

Uno de sus personajes más recordados fue Melao, de la telenovela Cosita Rica, transmitida por Venevisión entre 2003 y 2004. También condujo el segmento Vente conmigo, dentro del programa La Ciudad del Sol, donde compartía contenidos relacionados con moda, arte y celebridades.