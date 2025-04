Estrella de Marvel estuvo de vacaciones en Costa Rica y disfrutó en nuestras bellezas naturales

Uno de los actores más importantes del Universo Cinematográfico de Marvel se sumó a la lista de estrellas internacionales que disfrutaron de vacaciones en Costa Rica.

Este 2025, han sido varios los famosos que han buscado nuestro país como destino turístico; entre ellos, Ivanka Trump, Christian Bale, Gabriel Luna, Michael Jordan y Gal Gadot. En esta oportunidad, fue el propio Doctor Strange quien gozó de las bellezas naturales de Costa Rica.

Según confirmó la Dirección General de Migración y Extranjería, el actor británico Benedict Cumberbatch ingresó a suelo nacional el 5 de abril y estuvo aquí hasta el 17 de abril.

Benedict Cumberbatch interpretó al Doctor Strange en varias películas del Universo Cinematográfico de Marvel. (Archivo)

De acuerdo con una publicación de la agencia de turismo Sky Adventures Costa Rica, que tiene sede en La Fortuna, de San Carlos, el intérprete disfrutó de unas vacaciones junto a su familia y aprovechó los servicios de esta empresa para vivir aventuras naturales.

Cumberbatch ha interpretado al personaje Doctor Strange en varias películas de Marvel: Doctor Strange (2016), Thor: Ragnarok (2017), Avengers: Infinity War (2018), Avengers: Endgame (2019), Spider-Man: No Way Home (2021) y Doctor Strange in the Multiverse of Madness (2022).

El artista ha sido nominado a afamados premios de la industria del cine y la televisión como los Emmy, Bafta y Critic’s Choice.

La empresa Sky Adventures CR afirmó que el actor Benedict Cumberbatch utilizó sus servicios mientras estuvo de vacaciones en Costa Rica. (Instagram Sky Adventures)

