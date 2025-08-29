Viva

Estrella de ‘Baywatch’ enfrenta nueva mastectomía en su lucha contra el cáncer de mama que ya suma casi dos años

La actriz confirmó en Instagram que fue operada nuevamente tras luchar desde 2023 contra el cáncer de mama en etapa 2

Por O Globo / Brasil / GDA
Nicole Eggert continúa su tratamiento contra el cáncer de mama con una nueva mastectomía, anunciada públicamente en redes sociales.
Nicole Eggert continúa su tratamiento contra el cáncer de mama con una nueva mastectomía, anunciada públicamente en redes sociales. (IG/@nicole_eggert/IG/@nicole_eggert)







