Estrella de ‘Baywatch’ enfrenta nueva mastectomía en su lucha contra el cáncer de mama que ya suma casi dos años

Nicole Eggert continúa su tratamiento contra el cáncer de mama con una nueva mastectomía, anunciada públicamente en redes sociales.

Nicole Eggert, reconocida por interpretar a Summer Quinn en la serie Baywatch, informó que se sometió a una nueva mastectomía.

La actriz de 53 años enfrenta desde diciembre de 2023 un cáncer de mama en etapa 2, diagnosticado tras meses de síntomas que inicialmente atribuyó a la menopausia.

Eggert reveló el procedimiento mediante una publicación en su cuenta de Instagram el pasado jueves 28 de agosto. En la imagen, posó frente a un espejo, en el mensaje que acompañó la imagen, informó que la cirugía se realizó ese mismo día bajo la dirección del doctor Kyle Song.

La artista había detectado los primeros signos en octubre de 2023. En ese momento sintió fuertes dolores y aumentó de peso, pero asumió que se trataba de un cambio hormonal. Tras realizarse un autoexamen, notó un bulto y solicitó atención médica de inmediato.

Aunque intentó agendar una cita en ese mismo mes, las listas de espera médicas retrasaron la atención hasta finales de noviembre. Después de una mamografía y tres biopsias, recibió el diagnóstico de carcinoma cribriforme.

En octubre de 2024, durante una entrevista en el pódcast Amy & T.J., Eggert comentó que había pasado por una mastectomía parcial, pues solo una de sus mamas fue intervenida.

Explicó que su deseo era operarse ambas, pero su médico recomendó evitarlo en ese momento para preservar la fortaleza de su sistema inmunológico y permitirle reanudar el tratamiento con mayor rapidez.

La actriz continúa compartiendo detalles de su proceso en redes sociales y utiliza su experiencia para concientizar a sus seguidores sobre el cáncer de mama.

