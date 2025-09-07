Esto se sabe de la tercera temporada de ‘Merlina’, la serie más vista en Netflix de Costa Rica

En medio de la competencia por captar suscriptores y retener a quienes ya siguen sus contenidos, las plataformas de streaming ajustan sus catálogos para atraer a públicos diversos. Netflix sumó series, películas, documentales y producciones para todas las edades, pero también canceló títulos sin éxito y renovó aquellos que lograron gran alcance.

Entre estas producciones figura Merlina (Wednesday), protagonizada por Jenna Ortega y dirigida por Tim Burton, que además de estrenar nuevos episodios de la segunda temporada esta semana, confirmó una tercera entrega.

El elenco de la segunda temporada de 'Merlina' incluyó a actores de renombre como Christopher Lloyd, recordado por interpretar al Tío Lucas en la película 'Los locos Addams' de 1991. (Netflix)

Aunque no se han revelado la fecha de estreno ni los nombres de los actores que participarán en los próximos episodios, los productores adelantaron pistas sobre lo que vendrá en la trama.

“Fue un oscuro placer ver a Merlina hechizar al público de todo el mundo con sus sarcásticas ocurrencias. Estamos más que emocionados de que vuelva a acechar los pasillos de Nunca jamás en la tercera temporada. Esta vez, desenterrará más secretos siniestros de la escuela y se adentrará aún más en la cripta de la familia Addams. O, como diría Merlina, ‘nada une más a una familia que una buena exhumación’”, expresaron sus creadores Alfred Gough y Miles Millar.

“El innegable impacto de Merlina resonó de inmediato entre los fanáticos de todo el mundo. Alcanzó los primeros lugares en nuestras listas y desencadenó tendencias culturales. Nos sentimos orgullosos de Al Gough, Miles Millar, Tim Burton, Jenna Ortega y de todo el elenco y el equipo por lo que lograron. Tras el esperado regreso de la segunda temporada, celebramos su renovación para una tercera entrega”, declaró Bela Bajaria, directora de contenidos de Netflix.

Merlina se estrenó en Netflix el 23 de noviembre de 2022 y se convirtió en un éxito global. Según datos de la plataforma, acumuló 252,1 millones de vistas en 91 días y se mantuvo seis semanas en el primer puesto del Top 10 mundial.

MerlinaNetflix destacó que el éxito de la serie impulsó tendencias culturales globales, entre ellas la popular coreografía de Merlina en la pista de baile. (Archivo.)

El elenco encabezado por Jenna Ortega e integrado por Emma Myers, Steve Buscemi, Catherine Zeta-Jones, Luis Guzmán, Isaac Ordoñez, Joy Sunday, Billie Piper, Luyanda Unati Lewis-Nyawo, Moosa Mostafa, Georgie Farmer, Victor Dorobantu, Evie Templeton, Owen Painter, Noah B. Taylor y Hunter Doohan recibió una gran acogida del público.

Tras ese éxito, la producción sumó una segunda temporada dividida en dos partes.

Los primeros cuatro episodios llegaron el 6 de agosto con participaciones especiales de Jamie McShane, Joanna Lumley, Joonas Suotamo, Fred Armisen, Christopher Lloyd, Thandiwe Newton, Heather Matarazzo y Haley Joel Osment.

El 3 de setiembre se añadieron los cuatro capítulos restantes. En esta etapa se integraron Frances O’Connor y Lady Gaga, quien además de interpretar a Rosaline Rotwood, participó en la banda sonora de la serie con el tema The Dead Dance.