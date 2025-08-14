Viva

¿Por qué Merlina es Wednesday en inglés? Aquí el motivo del nombre de este famoso personaje

La traducción del nombre de este personaje es originalmente ‘Miércoles Addams’

EscucharEscuchar
Por La Nación / Argentina / GDA y Valezka Medina Barrios

El pasado 6 de agosto, Merlina conquistó nuevamente las pantallas de aquellos que quedaron con ganas de ver más de la peculiar familia Addams, desde el estreno de su primera temporada.








boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
MerlinaNetflixWednesdayLos Locos Addams
La Nación / Argentina / GDA

La Nación / Argentina / GDA

La Nación de Argentina forma parte del Grupo de Diarios América (GDA), un consorcio exclusivo integrado por periódicos independientes con más influencia en Latinoamérica.

Valezka Medina Barrios

Valezka Medina Barrios

Periodista del área de espectáculos, graduada en periodismo de la Universidad Latina de Costa Rica y ganadora de la clase 14 de Punto y Aparte en 2023. Creadora de contenido con experiencia en el desarrollo de estrategias de marketing digital.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.