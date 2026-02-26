Esto que pasó en vivo no le gustó a Christian Sandoval e hizo fuerte pedido

Christian Sandoval se molestó durante programa 'La Platea' tras saludo de Allan Alemán.

Christian Sandoval, reconocido periodista deportivo de Teletica, mostró su molestia en vivo durante una de las emisiones del programa La Platea, transmitido por el canal TDMás.

El incidente se desencadenó tras un comentario de su compañero, el exjugador morado Allan Alemán, quien interrumpió el flujo habitual del espacio con una sonrisa en el rostro para enviar un saludo particular.

Alemán expresó textualmente: “Un saludo para mi amigo, Esteban Amador, el famoso Piolo”, frase que pronunció entre risas mientras observaba fijamente a Sandoval.

La reacción del comunicador fue inmediata; Sandoval se puso de pie visiblemente molesto y solicitó de forma tajante que el equipo de producción pasara a la siguiente sección del programa.

Ante la tensión, Carlos Castro, también presentador del espacio, intentó calmar los ánimos con un tono bromista al decirle: “Tranquilo, agarre aire”, mientras el resto de los presentes reía por la situación.

No obstante, Sandoval, con una molestia evidente, continuó manifestando su descontento y sentenció: “No mae, hay que filtrar los saludos de este mae”.

Aunque en el momento no se detallaron las razones profundas de su enojo, se conoce que Piolo es un conocido creador de contenido digital deportivo y fiel seguidor de la Liga Deportiva Alajuelense.