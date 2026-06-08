Esto hizo Mahyla Roth tras entregar su corona de Miss Universo Costa Rica

La Miss Universo Costa Rica 2025, Mahyla Roth 'entregó' su corona a Mariale Acosta el pasado viernes 5 de junio.

La Miss Universo Costa Rica 2025, Mahyla Roth, reveló cómo disfrutó los días posteriores a la entrega de su corona a la nueva soberana, Mariale Acosta, el pasado viernes 5 de junio.

A través de sus redes sociales, la modelo mostró que, durante el fin de semana siguiente, realizó un paseo a Manuel Antonio en compañía de Miss Universo 2024, Victoria Kjaer Theilvig.

Durante su visita, ambas disfrutaron de diversas actividades, entre ellas recorridos en carritos de golf y una degustación en un restaurante de la zona, donde probaron distintos platillos como cortes de carne, ceviches y postres.

Mahyla Roth y Victoria Kjaer pasearon por Manuel Antonio

Por su parte, Victoria también compartió en sus redes sociales varias postales de su estadía en Costa Rica, tanto antes como durante la gala del Miss Universo Costa Rica.

“Pura vida”, escribió en las imágenes. Posteriormente, publicó otras fotografías en bikini con la naturaleza de Manuel Antonio como fondo y añadió: “Actualmente perdida en algún lugar de la jungla”, dejando ver lo mucho que está disfrutando su visita al país.