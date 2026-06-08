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Esto hizo Mahyla Roth tras entregar su corona de Miss Universo Costa Rica

La modelo estuvo acompañada por otra reina de belleza

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Por Fátima Jiménez
Miss Universo Costa Rica 2026, llamado la Gala dorada de la misses
La Miss Universo Costa Rica 2025, Mahyla Roth 'entregó' su corona a Mariale Acosta el pasado viernes 5 de junio. (Rafael Pacheco Granados)







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Mahyla RothMiss Universo Costa Rica
Fátima Jiménez

Fátima Jiménez

Periodista multimedia graduada de la UIA y técnica en Criminología. Se unió a La Nación en 2021 y desde entonces ha trabajado en las secciones Sucesos, Mundo, No Coma Cuento y Viva, además de desempeñarse en el equipo de mesa digital de La Nación. Ganadora de la categoría Documental en el RE@CH Media Festival 2017.

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