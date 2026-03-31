Esto dice Teletica sobre la renuncia de Luis Ortiz a ‘Telenoticias’

La renuncia de Luis Ortiz a Telenoticias, la tarde de este lunes 30 de marzo, sorprendió a los televidentes, quienes por 10 años vieron el rostro del periodista en el noticiero nocturno. Esta salida se une a los cambios que ha sufrido Teletica en los últimos meses.

Sobre la renuncia de Ortiz, Teletica dijo a este medio que “el tema de Luis apenas acaba de darse y es la dirección del noticiero (actualmente a cargo de Rodolfo González) quien en su momento tomará las decisiones correspondientes. Por ahora todo se mantiene de manera normal”, explicó Mario Nájera, gerente de voz institucional de Teletica.

Ortiz estuvo por 23 años en el canal de La Sabana, donde laboró como asistente de producción de El Chinamo, jefe de información de En vivo, miembro de la Unidad de Investigación, jefe de Teletica.com, jefe de información en Telenoticias y en transmisiones de datos en Elecciones Nacionales.

La renuncia del periodista se suma a la ya conocida salida del exdirector del noticiero, Ignacio Santos, el pasado 17 de febrero, tras 28 años al frente de Telenoticias.