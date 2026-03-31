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Esto dice Teletica sobre la renuncia de Luis Ortiz a ‘Telenoticias’

El periodista anunció su renuncia este lunes 30 de marzo, tras 10 años frente a al noticiero de Teletica

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Por Fiorella Montoya

La renuncia de Luis Ortiz a Telenoticias, la tarde de este lunes 30 de marzo, sorprendió a los televidentes, quienes por 10 años vieron el rostro del periodista en el noticiero nocturno. Esta salida se une a los cambios que ha sufrido Teletica en los últimos meses.








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Fiorella Montoya

Fiorella Montoya

Se desempeña en la sección de Viva donde cubre temas relacionados con el entretenimiento y cultura. Anteriormente, trabajó en la sección El Mundo y cuenta con experiencia en la producción audiovisual.

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