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Estas son las 20 canciones más escuchadas de todos los tiempos, según Spotify

Un ranking global revela cuáles canciones marcaron una era en el ‘streaming’. Descubra los éxitos que dominan las reproducciones y siguen vigentes en millones de usuarios

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Por Silvia Ureña Corrales
Spotify presentó su lista histórica de canciones más escuchadas, con éxitos globales que marcaron la era del streaming.
Spotify presentó su lista histórica de canciones más escuchadas, con éxitos globales que marcaron la era del streaming. (AFP/Archivo/Archivo/AFP/Archivo/Archivo)







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Silvia Ureña Corrales

Silvia Ureña Corrales

Periodista de Inteligencia Artificial. Graduada de Periodismo en la Universidad Internacional de las Américas y estudiante de la licenciatura en Comunicación y Mercadeo Digital en la Universidad Latina. Tiene experiencia en cobertura deportiva, motores y comercial. Le interesan la innovación digital y la inteligencia artificial en la comunicación.

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