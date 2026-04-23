Estas son las 20 canciones más escuchadas de todos los tiempos, según Spotify

Spotify presentó su lista histórica de canciones más escuchadas, con éxitos globales que marcaron la era del streaming.

En el marco de su aniversario número 20, la plataforma de streaming Spotify divulgó el listado de las canciones más reproducidas de todos los tiempos a nivel global, según datos acumulados en su servicio.

La clasificación ubica en el primer lugar a Blinding Lights, de The Weeknd, seguida por Shape of You, de Ed Sheeran, y Sweater Weather, de The Neighbourhood. El ranking incluye 20 temas que marcaron tendencias en el consumo digital de música durante los últimos años.

El listado refleja el impacto sostenido de la música en plataformas digitales, donde artistas como Drake, Billie Eilish, Coldplay e Imagine Dragons también figuran entre los más escuchados. Según la información publicada por Spotify en redes sociales, esta selección corresponde a un recuento histórico desde el lanzamiento de la plataforma.

Entre los temas destacados también aparecen colaboraciones y éxitos virales que se posicionaron gracias a playlists y recomendaciones algorítmicas.

El ranking se basa en reproducciones acumuladas dentro de la aplicación, lo que permite identificar patrones de escucha y preferencias de usuarios en distintos mercados.

El listado completo según Spotify: