SongDNA: la nueva función de Spotify que revela los secretos detrás de cada canción

Spotify habilita SongDNA para suscriptores Premium. Esta función revela datos sobre compositores y versiones de temas desde la vista de reproducción.

Spotify lanzó una herramienta experimental denominada SongDNA. Esta función permite a los usuarios explorar las conexiones creativas que existen detrás de cada pista musical. El servicio está disponible inicialmente para los suscriptores del plan Premium.

La plataforma busca visibilizar el trabajo de compositores y colaboradores. SongDNA ofrece acceso a las historias e inspiraciones que dan forma a las obras. También facilita el descubrimiento de las diversas versiones existentes de un mismo tema.

El sistema funciona mediante una tarjeta de información integrada. Los oyentes encuentran esta opción dentro de la sección Reproduciendo ahora. Spotify indicó en su blog oficial que los datos provienen de los mismos artistas y sus equipos de trabajo. La comunidad de usuarios también aporta detalles para complementar el catálogo.

La experiencia digital está en fase beta para dispositivos con sistemas operativos iOS y Android. Spotify confirmó que todos los clientes Premium del mundo recibirán la actualización de forma paulatina. El despliegue global de la herramienta se completará durante este mes de abril.