Tecnología

SongDNA: la nueva función de Spotify que revela los secretos detrás de cada canción

La plataforma estrena una herramienta que muestra las historias, inspiraciones y equipos de producción ocultos en cada melodía

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Por Europa Press
Spotify habilita SongDNA para suscriptores Premium. Esta función revela datos sobre compositores y versiones de temas desde la vista de reproducción.
Spotify habilita SongDNA para suscriptores Premium. Esta función revela datos sobre compositores y versiones de temas desde la vista de reproducción. (Canva stocks/charliepix de charliepix / Karola G de Pexels)







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