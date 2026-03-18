El cambio en Spotify que transformará la forma en la que usted escucha música en su PC

Spotify habilitó el Modo Exclusivo en Windows para ofrecer audio de alta fidelidad. La herramienta toma el control del sonido y permite configurar salidas externas.

Spotify habilitó una nueva función para su aplicación de escritorio en Windows. Esta herramienta permite escuchar música con la mayor fidelidad posible mediante la reproducción denominada Bit Perfect.

Esta opción está disponible para los usuarios que pagan la suscripción Premium del servicio de música.

La empresa busca que el sonido llegue a sus oídos tal y como los artistas lo masterizaron. El nuevo Modo Exclusivo evita que el ordenador altere la señal de audio antes de enviarla a un dispositivo externo. Regularmente, el sistema operativo mezcla la música con otros ruidos o modifica el volumen de forma automática.

La compañía explicó en un comunicado en su sitio web que este modo ofrece una calidad de hasta 24 bits y 44,1 kHz en formato FLAC.

Para lograrlo, la plataforma toma el control del procesamiento de audio del equipo y garantiza una reproducción fiel a la mezcla original. Este avance complementa la opción de audio sin pérdidas que la firma presentó en setiembre anterior.

Esta mejora se activa desde la configuración de salida de audio dentro de la aplicación. La herramienta también permite cambiar la salida de Spotify a un dispositivo de audio diferente de forma predeterminada.

Las otras aplicaciones no emiten sonido mientras el Modo Exclusivo opera. La característica solo funciona para las canciones, por lo que no aplica en los casos de pódcast o video.

La plataforma confirmó que el servicio llegará pronto a las computadoras con sistema Mac. Por ahora, solo los clientes de Windows disfrutan de esta pureza sonora.