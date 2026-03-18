Tecnología

El cambio en Spotify que transformará la forma en la que usted escucha música en su PC

La nueva función Bit Perfect para usuarios Premium en Windows elimina las alteraciones del sistema operativo y entrega un sonido puro y sin pérdidas

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Por Europa Press
Spotify habilitó el Modo Exclusivo en Windows para ofrecer audio de alta fidelidad. La herramienta toma el control del sonido y permite configurar salidas externas.
Spotify habilitó el Modo Exclusivo en Windows para ofrecer audio de alta fidelidad. La herramienta toma el control del sonido y permite configurar salidas externas. (Canva stocks/Yan Krukau de Pexels / Karola G de Pexels)







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Europa Press es una agencia de noticias privada española. Fue fundada en 1953 por Torcuato Luca de Tena Brunet y otras personalidades, alguna de las cuales alcanzaron altos cargos gubernamentales durante el segundo franquismo​ y en la Transición.

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